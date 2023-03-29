Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerinde 27 bin 949 konutun inşasına başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

DEPREM BÖLGELERİNİN YENİDEN İNŞASI



27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz.

"ASKER SAHAYA GEÇ İNDİ" İDDİASI



Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz. Askerimize hakarette bulunanlar vatan hainidir. Bunların vatanını, milletini sevmek gibi bir derdi yok.

İMAR AFFI

İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde teferruatlı şekilde ele alıp yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz.

ALTILI MASA

HDP'ye verilecek her taviz, PKK'ya, yani Kandil'e verilmiş demektir.

Yedinci ortak var demiştim, yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyaretiyle ortaya çıkmış oldu. Aslında bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı.

PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. FETÖ'cüler, alacakaranlık kuşağı masası sayesinde ülkeye döneceklerinin hesabını yapıyor.

Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Siyasetteki uzantılarına milletimiz gereken dersi verecek.

Aile kurumunun korunması bizim önceliğimizdir. Özgürlük adıyla LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine rıza gösteremeyiz.

Şiddet meselesi başta olmak üzere kadınlarımızın hakkına, hukukuna, onuruna yönelik hiçbir müdahaleye izin vermeyiz."