Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesindeki balıkçılarımıza 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında destek verilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Kıyı balıkçılarımıza sahip çıkıyoruz. Depremzede balıkçılarımızı kaderlerine terk etmedik. Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek sağlıyoruz. 60 milyon liraya yarın desteği yarın balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz.

Deprem bölgesindeki balıkçılarımıza 3 bin 500 lira ile 60 bin lira arasında destek hesaplarına yatırılacak.

Aziz kardeşim biz 3 tarafı denizlerle çevreli, ilim ve coğrafya bakımından dünyanın en güzel ülkelerinden biriyiz. Deniz ve su ürünlerinde her yıl hedefimizi büyütüyoruz. Su ürünleri ihracatında 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı. Bu hedefi 4 yıl önce gerçekleştirdik.

"MARMARA DENİZİ'NDEN BİR DAHA MÜSİLAJIN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

2022 Ekim'inde Marmara Denizi'nde görülen müsilaj bizleri bu meseleyi savsaklamamız gerektiğini gösterdi. Bu durum karşısında hemen harekete geçtik. Bakanlıklar, üniversiteler ve belediyeler ile çok yönlü çalışmalar başlattık.

Müsilajı Haliç'İ temizlediğimiz gibi kısa sürede temizledik. Bir daha müsilaj oluşmaması için el birliği ile çalışıyoruz.

Kontrol ve analizlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde balık tüketmesi için denetimlerimiz artıracağız."