Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital eğitime güçlü bir destek veriyoruz

Erdoğan, "Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak işbirliğiyle 100'ün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşıyacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Teknolojinin hayatının her alanına nufüz ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bilgiyi kullanma süreçleri de hızlanmış durumda. Yapay zeka hayatımızın her alanında var.

Göreve gelince eğitime ayrı bir sayfa açtık, katsayı gibi haksızlıklara son da verdik. Çağa ayak uyduramayan eğitim sistemimizi değiştirdik. Eğitim teknolojimizin altyapısını önemli ölçüde değiştirdik.

21 bin 576 okulumuzun ağ altyapı kurulumunu tamamladık. 13 bin 800 okulumuza yüksek hızlı, güvenli internet sağladık. Bu hizmeti 18 bin okulumuza ulaştırmak için çalışıyoruz. 503 yenilikçi sınıfı bu yıl okullarımıza kazandırdık. Dijital eğitime güçlü bir destek veriyoruz.

"VERİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK"

Bölgemizdeki son hadiseler veri güvenliğini bize bir kez daha hatırlattı. Yabancı menşeli mesajlarşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerin okuyoruz. Veri güvenliğimizin gülendiirlmesi amacıyla BİP ile bakanlığımız arasındaki iletişimi arttırıyoruz.

Sosyal medyanın geleneği tahrip etmeden var olması ve hayatımıza değer katması en büyük arzumuzdur. Dijitalleşmenin ışık hızıyla yayılmasıyla kendimizi bir kuşatma ile karşı karşıya hissediyoruz. Organik ilişkilerin yerini dijitalleşmenin yerni araçları alıyor. dijital zorbalığın engellenmesi de önceliklerimiz arasında olmalıdır.



Dijital platformların gençlerimizi, çocuklarımızı birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz. Bu şirketler ve platformlar da sorumlu davranmak zorundadır. "