Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak mitinginde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Son günlerde döviz kuru üzerinden yeni bir takım oyunlar oynanıyor."
"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Mehmetlerimiz, F-16'larıyla tanklarıyla yürüdü, yürüyoruz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız."
Sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar."
"Milletimiz kırgınlığında haklıdır."
"AK Parti'nin gölgesinde büyüyüp, fırsattan istifade karşısına geçenleri unutmayacağız. Bu trenden inen, bir daha bu trene binemez."
"Önümüzdeki dönemde bu bayrak yarışı kesintisiz devam edecektir."
Ayrıntılar birazdan...