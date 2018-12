Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyada bugün güçlü olanlar maalesef adaleti değil sadece kendi çıkarlarını daha ileriye taşımanın peşinde. Adalet çizgisinden sapan toplumların devletlerin yıkılışı kaçınılmaz. Zulümle payidar olunmayacağının sayısız örneği vardır. İslam dünyasını DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, FETÖ gibi terör örgütleri vasıtasıyla cendereye almaya çalışanların asıl hedefi Müslümanların hayat damarlarını kurutmaktır.

"KAŞIKÇI CİNAYETİNİN FAİLİ BELLİ"

Kısa süre önce Kaşıkçı'nın İstanbulumuzda öldürülmesi olayı bir kenara atılacak konu değildir. Konu her yönüyle açık. Bunun failinin kim olduğu da bana göre belli. Olayın işlendiği yapıldığı yer de belli. Biz bize gönderilen yetkililere şunu sorduk, bu 15 kişinin içinde fail var. Siz biliyorsunuz. Bu faili çıkarmakta da mahirsiniz. Verdikleri cevap 18 kişiyi biz tutukladık. Yerli işbirlikçi kimdir? Bunu söyleyin. Bize bunu söylemedikleri gibi yalan söylediler. Biz ses kayıtlarından şunu da öğrendik, gelenlerin içinde şu andaki Veliaht Prens'in en yakınında olanlar bu işin aktif rol üstlenicisi. Aldığı talimatı yerine getirenler orada. Her şey gün yüzüne çıkıyor. İpe un serdiler, bilgiyi İstanbul Başsavcıma vermediler. Çünkü fail ortada, bunu biliyorlar. Yardım yataklık yapan da yanında. Başsavcı giderken 5 valiz kuruyemişle gdiyior, dert başka. Bize gönderdikleri elemanlarına her şeyi anlattık ama onlar gizlemeye devam ettiler. İslam dünyasından bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların ve riyalin kurbanı olanlar bu olaylar karşısında hakkı ve hakikati söylemediler.



Hak yerini bulacak, ABD senatosunda gelişmeler oldu. Daha gelişerek devam edecek, çünkü biz ABD'lilere bütün bilgileri verdik. BM'de ABD'nin daimi temsilcisi Halley açıkça isim verdi. İş artık bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Adalet yerini bulsun.

"FIRAT'IN DOĞUSUNU HUZURA KAVUŞTURMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin bölgesinde uyguladığı politikanın temelinde zalimin karşısında mazlumların yanında yer almak bulunuyor. Irak ve Suriye'yi DEAŞ'la mücadele görüntüsü adı altında yakıp yıkanlar vebal altındadır. Daha önce Cerablus, Afrin, İdlib gibi Fırat'ın doğusundaki bölgeleri huzura kavuşturmakta kararlıyız. Dün akşam operasyonlarımızı yaptık. Sınırlarımıza tehdit oluşturan Sincar ve Karacak'ta operasyonu yaptık. Gerisi gelecektir. Çünkü oradan bize tehdit varsa, cevabı da anında verilecektir. Tel Rıfat'tan askerlerimize yönelik kalleş saldırı aldığımız kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermiştir.

"TEMİZLEMEZSENİZ MÜNBİÇ'E DE GİRECEĞİZ"

Bizden yeni bir plan istiyorlar. Münbiç hikayesiyle bizim dikkatimizi dağıtmaya çalışıyorlar. Münbiç, Arapların yaşadığı bir yer. Orayı tamamen terör örgütlerine vermiş durumdalar. Bize söz verdiler, onları Fırat'ın doğusuna göndereceğiz dediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkarmadığınız takdirde Münbiç'e de gireceğiz. Fırat'ın doğusundaki bataklığa müdahale konusunda yeteri kadar zaman kaybetti. Bundan sonra tek bir günlük gecikmeye dahi tahammülümüz yok.