Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Elbette 81 vilayetimizin her biri kıymetlidir değerlidir bir başka güzeldir. Vatan toprağını her bir karışının gönlümüzün baş köşesinde yeri vardır. 40 yıllık siyasi hayatımızda asla bölgecilik yapmadık. Ne insanlarımız ne şehirlerimiz arasında hiçbir ayırıma gitmedik. Türk Kürt Laz Çerkez Alevi Sünni demeden Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Ülkemizi, hedefleri ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Türkiye'nin ve Türk milletinin başını daima dik tutacağız.

Baylar bayanlar içmeyin bu sigarayı. Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi haramdır dedi. Niye? Vücuda zararı var mı? Var. Öyleyse haram. Elektronik sigara sigaranın elektroniği mi olur? Bizden özellikle yer istiyorlar vermedik vermem. Elektronik sigara üretmek için bizden yer istediler, vermedik, vermeyeceğiz.

Marka olarak da söyleyeyim sigaranın da Philip'i var. Türkiye'de yatırım yapacakmış, o yatırımı siz gidin başka bir yerde yapın. Kaçak olarak ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum bunları asla ülkemize sokmayacağız. Bunlar vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar.

Şimdi tek tip paket (sigara) uygulamasına geçiyoruz. Duman odaları diye tarif edilen sigara içme ortamlarını biz de devreye alacağız. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur. Bizim topraklarımızın mahsulü ve bizim milletimizin alın teri olan ürünler, başkalarının değil ülkemizin zenginleşmesine hizmet etmelidir. Bizim çayımız, artık sadece Rize’yi değil, bütün Türkiye’yi temsil edecek küresel bir markaya dönüşmelidir.

Türkiye artık 17 yılın öncesinin Türkiye'si değildir. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru söz konusu olduğunda kimsenin icazetini arama ihtiyacı hissetmiyoruz. Barış Pınarı Harekatı'yla, Türkiye’nin yumuşak ve sert gücünü, operasyon kabiliyetini, askeri imkân ve yeteneklerini tüm dünyaya gösterdik. Sadece 9 gün içinde bir kısmı üst düzey 765 teröristi etkisiz hale getirerek bin 500 kilometrekarelik alanı örgütün zulmünden kurtardık. Toplam 111 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Bu süreçte 5 askerimizi 20 sivil vatandaşımızı 76 Suriye Milli Ordusu'ndan kardeşimizi bu çatışmalarda şehit verdik. 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik süreci var. Yarıdan fazlası geride kaldı. (120 saat) Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekatı aynen bırakılan yerden devam ettiririz.

Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye sınırımızda kurulmaya çalışılan terör koridoruna öldürücü darbeyi indirmiştir. Bunun yanında harekat, bölgemize yönelik emperyalist senaryoları da darmadağın etmiştir.

Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dikkat edin terör örgütü ile anlaşmadık Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Burada birileri saptırma yapıyor, öyle bir şey yok. Güvenlik bölgesini koruma altına alacağız. Planlarımız tamam adımlarımızı da buna göre atıyoruz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacak son teröristi de bölgeden temizleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu sabah İngiltere Başbakanı ile de bunları konuştuk. Bizi anlayın teröristlerin yanında yer almayın NATO'dan sizlerle beraberiz dedik. Bu terör örgütleri eğer NATO'ya girdiyse ondan haberimiz yok. Amerikalı müttefiklerimizden beklentimiz, Türkiye'ye verdikleri sözlere bu sefer bağlı kalmalarıdır."