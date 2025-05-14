Cumhurbaşkanı Erdoğan: En az zayiatla atlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle ziraat odası başkanları ve çiftçilerle bir araya geldi.



"BAKANLIĞIMIZ SÜRECİ İLK GÜNDEN BERİ TAKİP EDİYOR"



Erdoğan, geçen ay bazı şehirlerde sıcaklıkların son 30 yılın en düşük seviyelerini gördüğünü, bu nedenle belli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşılaşıldığını anımsattı.

"Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor." diye konuşan Erdoğan, "Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor." dedi.

Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliği açısından bir tehlikenin söz konusu olmadığına değinen Erdoğan, "Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte tarım sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum." diye konuştu.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ 23 YIL BOYUNCA ASLA YALNIZ BIRAKMADIK"



Erdoğan, çiftçilerin her daim yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. Bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.