Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuştu.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "On binlerce canımız terör saldırılarında kaybetti. Kahramanlarımız en ön cephede şehit oldular, gazi oldular. Yaklaşık 2 trilyonluk bir kaynağı bu amaç için kullandık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Terör sebebiyle kalkınma yolcuğumuz çok yavaş ilerledi. Bu musibetten ülkemizi ve milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas ve kararlı adımlar atıyoruz. Terörsüz Türkiye menzilini mutlaka varacağız. Cumhur İttifakı olarak en büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak." dedi.

"Masada ve sahada güçlü Türkiye var" diyen Erdoğan, "İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil, yöneten yönlendiren bir Türkiye var." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"Türkiye sıradan bir devlet, bizler sıradan millet değiliz. Siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça ümidi, sevgili, merhameti, büyük bir medeniyetin zengin mirasını görüyorum. Biz büyük bir milletiz, büyük düşünen bir milletiz. Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Konuşmamı yaptıktan sonra gençlerle buluşmak üzere oradan ayrıldım.

Bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonra da Allah'ın izniyle durduramazlar. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız.

Akan kanı durdurmak için, ölümlerin zulümlerin önüne geçmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani dönemin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada Türkiye yapıyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Olayları tribünden seyreden değil, yöneten yönlendiren bir Türkiye var.

"EN BÜYÜK ESERİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLACAK"

Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içindeyiz. On binlerce canımızı terör saldırılarında kaybettin. Kahramanlarımız en ön cephede şehit oldular, gazi oldular. Yaklaşık 2 trilyonluk bir kaynağı bu amaç için kullandık. Terörden dolayı kardeşliğimiz yara aldı. Terör sebebiyle kalkınma yolcuğumuz çok yavaş ilerledi. Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız. Terörsüz Türkiye menziline mutlaka varacağız. Terör örgütü kendisini feshetiğini ve silah bırakacağını açıklayınca içeride birileri rahatsız oldu. Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de 'Terör devam edip gitsin.' diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Bugüne kadar terörden nemalandılar, terörden kazandılar. Boğazda viskilerini yudumlayıp, kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar, terörden güçlendiler, iktidar ve ikbal devşirdiler. Terör biterse tezgahları dağılacak, istismar alanları yok olacak, terör biterse düzenleri bozulacak. Kimse kusura bakmasın. Biz artık bu musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz. Cumhur İttifakı olarak en büyük eserimiz Terörsüz Türkiye olacak. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz.

Yolsuzluklarını örtmek için gençlerin arkasına saklananlar kaybedecek, gençleri kışkırtanlar, sokağı adres olarak gösterenler eninde sonunda kaybedecekler."