Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasına, Türkiye'den dost ülke Togo'ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek başlayan Erdoğan, Gnassingbe'yi, 2014 yılında göreve başlama törenine iştiraki vesilesiyle Ankara'da misafir ettiğini hatırlattı.



Son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkilerde önemli bir ivme yakalanmasını sağladığına işaret eden Erdoğan, bu ziyaretler vesilesiyle birçok anlaşma imzalandığını, iş birliği alanları üzerinde mutabık kalındığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile bugün yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacaklarını ele aldıklarını anlatan Erdoğan, "Togo ile esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız" diye konuştu.



Gnassingbe ile bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye, Togo'nun bölgesinde ve Afrika kıtasının genelinde ihtilafların barışçıl çözümü konusunda yürüttüğü aktif dış politikayı takdirle izlemektedir" dedi.



Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğini 1 Nisan 2021'de faaliyete geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, Togo'nun da yıl sonuna kadar Ankara Büyükelçiliğini açacağını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.



Lome'de Türkiye Maarif Vakfının iki okulunun faaliyete geçmiş durumda olduğunu dile getiren Erdoğan, "Maarif Vakfımız verdiği kaliteli eğitimle Togo eğitim sistemine ve Togolu öğrencilerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugünkü ikili görüşmemizde, Maarif Vakfımızın Başkanına da bunu hatırlatmak istiyorum. Bir de Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması noktasında kendileriyle mutabık kaldık." diye konuştu.



Henüz arzu edilen seviyede olmasa da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini söyleyen Erdoğan, "2020 yılında 148 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planımız çerçevesinde Türk firmaları turizm, tarım, enerji, inşaat gibi sektörlerde Togo'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.



Kalkınma alanındaki iş birliğini de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızca 2012 yılından bu yana Togo'da sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında da dayanışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız." diye konuştu.



Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gnassingbe ve Togo halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.



"TEKRAR GELECEĞİM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Ziyarete ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabii Togo'ya ve değerli dostuma böyle bir adeta borcum vardı ve kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdi de Togo'ya bu ziyaretle bu borcumu gidermiş oldum." dedi.



Bugüne kadar Afrika'ya yaptığı ziyaretlere de değinen Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Erdoğan, "Bunlar şimdi daha da artıyor. İşte şu anda gördüğünüz gibi dün Angola, bugün Togo ve buradan da Nijerya'ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrika'da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim." ifadesini kullandı.



Erdoğan, FETÖ'nün Afrika'daki yapılanmasına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:



"Değerli dostum Gnassingbe gerçekten FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso, Liberya onlarla da yapacağımız görüşmede kesinlikle tabii ki bu FETÖ konusu yine gündeme gelecek ve yoğun bir şekilde biz FETÖ belasından bu ülkelerin, bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz ve onların da bu konuda aynı hassasiyet içerisinde olduğunu biliyorum, görüyorum. İnşallah bunu başaracağız."



İki ülkenin hangi alanlarda ilişkileri geliştirmek istediği yönündeki soruya karşılık Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Togo'nun stratejik bir noktada bulunduğunu belirten Erdoğan, bu tür adımları birlikte atabileceklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Özellikle de savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda yine beraber atabileceğimiz adımlar var. Bunun yanında özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Bunu ikili görüşmede de değerli dostuma söyledim ve her zaman biz bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."



İKİ ÜLKE ARASINDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI



Bu arada, basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Gnassingbe'nin huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.



Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey tarafından, iki ülke hükümetleri arasında, "Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokol" ve "Türkiye Maarif Vakfı ve Togo Cumhuriyeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imza altına alındı.​​​​​​​