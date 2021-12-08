Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyat artışı açgözlülükten kaynaklanıyor

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 16.35'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı 2 saat 15 dakika sürdü.

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



KILIÇDAROĞLU'NUN BÜTÇE KONUŞMASI

Türkiye edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Milleti kendi yalanlarıyla kandırabileceğini sananların egolarıyla geldikleri nokta burasıdır. Hiç kimsenin partisinde, evinde nasıl davrandığına karışmayız. Ancak herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir

Yeni Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati beye bir kez daha başarılar diliyorum. Sayın Nebati bugüne kadar iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine, milletvekilliğinden bakan yardımcılığına kadar farklı alanlarda farklı görevleri başarıyla yapmış bir kardeşimizdir.Katarla bugüne kadar siyasi, askeri, ticari, ekonomik ve kültürel konuları kapsayan toplam 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi sürekli ileriye taşıdık.



Türkiye'nin yatırım atağı her anlamda hızla sürmektedir. Ülkemizin dört bir yanında kimi kendi vatandaşlarımız tarafından kimi uluslararası yatırımcılar tarafından sürdürülen yatırımları yakından takip ediyoruz.

"EKONOMİDE NE YAPTIĞIMIZI BİLİYORUZ"

Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çetelerin reçetelerinde değil istihdam ve üretimde görüyoruz. Ekonomide yşaanan büyük değişimi mecrasından saptırmak isteyenler var. Ülkemizi istihdam ve büyümeyle ileriye taşıyacağız.

Salgın döneminde benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü geçen yıl biz yüzde 1.8 oranında büyüme kaydettik. Bu yılkı büyüme oranımız çift haneli rakama doğru gidiyor.

Düşük faiz ve dengeli kur ile ülkemizi adım adım daha ileriye taşıyacağız. Daha önce de söylediğim gibi biz ekonomide ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz.

İstihdamdaki her artış milli gelirimize de yukarı yönlü katkıda bulunmaktadır. Cari açığımızıda cari fazlaya döndürdüğümüzde gereken kaynak zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları atıyoruz. Asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız sosyal devlet ve sosyal yardım politikalarıyla bugüne kadar kimseyi yalnız bırakmadık.

2021 yılında kullanılan 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyarlık kısmını hazine karşıladı.

STOPAJ İNDİRİMİ MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Önümüzdeki 3 yıl boyunca hazinenin yapacağız faiz desteği 26 milyon lirayı bulacaktır. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.

Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle, arpa, buğday, mercimek üreticilerimiz büyük zarara uğradı. Çiftçilerimize 2,6 milyar lira kuraklık desteğini Aralık ayında hesaplarına yatıracağız.

"STOKÇULARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK"

Fahiş fiyat hakkındaki her şikayeti yakından takip ediyoruz. Stokçuların gözünün yaşına bakılmayacak. Aşırı fiyat yükselterek ve stokçuluk yaparak piyasayı zehirleyenlere karşı sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Bizim hiç kimsenin kazancında gözümüz yoktur. Bizim karşı olduğumuz tek şey sömürüdür.

Bankada, yastık altında dövizi olanlara çağrı yapmak istiyorum. Döviz kurundaki dalgalanma geçici olacaktır. Üretim modelinin fırsatlarına yatırım yapmalılar.

"FİYAT ARTIŞI AÇGÖZLÜLÜKTEN KAYNAKLANIYOR"

Ülkemizdeki döviz sorununun kurun seviyesiyle ilgili değil istikrarıyla ilgili olduğunu savunuyoruz ve bunu sağlayacak adımları da atıyoruz.

Fiyat artışı sorununun girdi maliyetlerindeki belirsizlik ve açgözlülükten kaynaklandığını biliyor, bunun önlemini de alıyoruz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

