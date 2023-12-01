Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar insanlık suçu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına değindi.



"İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinlinin hayatını kaybetmesi meşru gösterilemez." diyen Erdoğan, İsrail'in savaş ve insanlık suçu işlediğini belirtti.

Erdoğan, "Bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk nezdinde hesap sorulmalıdır. Bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulmasının ehemniyetini gördük. Her türlü sorumluluğu almaya hazırız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen ciddi adımlar atıyoruz. Eşimin himayesinde başlatılan Sıfır Atık projesiyle atıkların geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a taşıyacağız. Bu çalışmaların maliyetinin yüksekliği hepimizin malumudur. Deprem felaketine rağmen ekonomideki hedeflerimizden kopmadık. "