Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin çekmek istediği tuzağa düşmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 aydır İsrail'in vahşi saldırıları karşısında topraklarına cesaretle sahip çıkan Gazzeli kadınları kemali hürmetle selamlıyorum. O kadınlar ki her türlü zorbalığa zulme rağmen işgalcilere boyun eğmiyor. Gazze'de kadınlar direnişin destanını yazıyor. Gazze'nin yiğit kadınlarını selamlıyorum." dedi.

Erdoğan, "Türkiye asırlık hayallerine ulaşacak. Büyük güçlü Türkiye hedefinde ilerliyoruz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karikatür tepkisi gösteren Erdoğan, "Milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara." dedi.

"VESAYET ODAKLARINI DAĞITTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık. Kendilerini milletten üstün gören kibir abidelerini dağıttık.

Önümüzü kesmek için her yolu denediler. Sokak teröriyle bize diz çöktürmek, milli iradiye esir almak istediler. FETÖ gibi ihanet çeteleriyle üstümüze geldiler.

"KADINLARI DOLGU MALZEMESİ OLARAK GÖRMEDİK"

Bu kazanımlarda en büyük pay kadınların oldu.

Bu ülkenin kadınlarını birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak görmedik.

Siyasette akademide, iş dünyasında, hayatın her alanında kadınların aktif şekilde rol almasını sağladık.

"2028 BİR BAŞKA OLACAK"

Bu coşkuyla 2028 bir başka olacak. Kale içerden fethedilir. Kalenin içinde kadınlar var.

Kadına karşı şiddetle etkin bir şekilde mücadele ettik. Kapsamlı reformlarla caydırıcı önlemleri hayata geçirdik.

Çıkarları için güç odaklarına bel bağlayanlar bizim dik ve dirayetli duruşumuzu anlayamaz.

KARİKATÜR TEPKİSİ

Özel, milyonların gördüğü hakareti, rezilliği, provokasyonu göremiyorsan sorunu başkasında değil, kendinde ara.

Özgür, git bir göz doktoruna görün. Hadi yolsuzlukları, sahtekarları savunuyorsun. Peki bu küstahlığı niçin savunuyorsun? Hadsizlere niçin sahip çıkıyorsun? Böyle hassas bir konuda hiç mi ben ne yapıyorum diye sormuyorsun.

Aslında bu akıl tutulmasının sebebi bellidir. Siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor. CHP'nin çok ciddi bir siyasi kıble sorunu var.

"CHP ŞU AN YÖNETİLMİYOR"

Özgür Özel akla ziyan argümanlar sunuyor. O saçma sapan cümleleri kurarken hiç mi yüzün kızarmadı. Sen ne zaman bu ülkenin ana muhalefet partisi gibi davranacaksın. Özel, siyasete milletin baktığı yerden bakmıyor.

CHP sokak eşkiyalarının oyuncağı haline gelmektedir. CHP, marjinallerin merkez üssüne dönüşmektedir.

Türkiye'nin ana muhalet partisi yönetilmiyor, sürükleniyor.

"CHP'NİN ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ"

Özgür Özel'in girdiği yol çıkmaz sokaktır. CHP'nin çekmek istediği tuzağa düşmeyeceğiz."