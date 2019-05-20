Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yaklaşık bin yıl önce Malazgirt'teki zafer milletimiz için geleceğini kuracağı yeni bir coğrafyanın kapılarının açılışının müjdecisidir. Bizim devletimiz hep tektir. Cumhurbaşkanlığı forsu tek devlet anlayışını gösterir. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken tarihin en büyük soykırımı bizim milletimize uygulanmıştır. Onca derin acıya rağmen milletimiz düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. Son 6 yılda yaşadıklarımız ülkemizle ilgili niyetlerde ne küçük bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi bir çok iyi biliyoruz.

Bugünden itibaren 23 Ekim 1923'e kadar sürecek bir dizi 100. yıl etkinliğine başlıyoruz. Bu tür yıldönümleri ülkeler ve toplumlar için bir muhasebe ve gelecek hedeflerini gözden geçirme vesilesidir. 22 Haziran Amasya Tamimi'ni, 4 Eylül Sivas Kongresi'ni coşkulu bir şekilde kutlayacağız.

"ARKASINDAKİ TEZGAHI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

2011 yılında milletimizin önüne 2023 hedefleriyle çıktık. Son 6 yılda üst üste yaşadığımız badirelerin enerjimizi ve kaynaklarımızı kriz çözmeye yönelttiğimiz için bizi biraz yavaşlattığı gerçektir. Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün ülkemize kurulan tuzakları bozuyoruz. Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, uluslararası piyasalarda aleyhimizde oluşturulan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini, hukuksuz nice işlemleri kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz.

"GENÇLERİMİZDEN SÖZ İSTİYORUM..."

Ne zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediysek en güçlü cevabı gençlerimizden aldık. Gençlerimizden bir söz istiyorum. 19 Mayıs ruhunu tıpkı ilk günkü heyecanıyla yaşatmaya var mısınız? 23 Nisan ruhunu sürdürmeye var mısınız? 29 Ekim'de ilan ettiğimiz cumhuriyete sahip çıkmaya var mısınız? Büyük mücadeleler verdiğimiz demokrasimize gözümüz gibi bakmaya var mısınız? 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklalimiz uğrunda gerektiğinde canı pahasına mücadeleye var mısınız?

LİDERLERDEN 19 MAYIS'TA BİRLİK POZU (VİDEO)

