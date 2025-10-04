Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas barışa hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de iki yıldır süren saldırıların son bulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için yürüttükleri diplomatik çabalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

GAZZE'DE BARIŞ TEMASLARI



Erdoğan, "Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara, her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik." dedi.

"İSRAİL SALDIRLARINI DERHAL DURDURMALI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi, Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir." ifadelerini kullandı.