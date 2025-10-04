Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas barışa hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'ın verdiği yanıtı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Hamas'ın barışa hazır olduğunu da belirten Erdoğan, "Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de iki yıldır süren saldırıların son bulması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için yürüttükleri diplomatik çabalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
GAZZE'DE BARIŞ TEMASLARI
Erdoğan, "Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara, her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik." dedi.
"İSRAİL SALDIRLARINI DERHAL DURDURMALI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, "Görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi, Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
"BARIŞ UMUTLARI SOLMAMALI"
Erdoğan, bölgede ateşkes ve kalıcı barış için uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir. Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekala mümkündür. Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularının Türkiye'ye getirileceğini de açıkladı.
HAMAS'TAN GAZZE PLANI'NA YANIT
ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na Hamas'tan yanıt gelmişti.
Hamas, tüm İsrailli rehineleri serbest bırakmaya hazır olduklarını açıklamış, silah bırakma konusunda ise şartları olduğunu aktarmıştı.
İsrail ordusu ise Gazze kentinde savunma pozisyonuna geçti.
İsrail yönetimi, müzakere heyetine görüşmelere hazırlanmaları için talimat verdi.
