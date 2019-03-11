Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari mitinginde halka sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"İstikbalimiz için kritik seçimin arifesinde Hakkari'deyiz. Çukur terörünün zilerini silmiş, geleceğe umutla bakan bir Hakkari gördüm. Kayyumlarımız Hakkari'ye güzel hizmet ettiler. Teröristlerin enkaza çevirdiği güzel şehri süratle ayağa kaldırdılar. Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin için harcandığında şehrinizin nasıl güzelleştiğini gördünüz mü? Kandil'e özellikle çalışanlarla, 13-14-15 yaşında yavrularımızı Kandil'e kaldıranlara 31 Mart'ta hesap soruyor muyuz?

Son 5 senede Hakkari neler gördü. Aydınlığı da terör karanlığını da. Özgürlüğü de bölücü terörün yüzünü de. Son 5 senede Hakkarili kardeşim iki zihniyet arasındaki derin uçurumu bizzat yaşadı tecrübe etti. Bu güzel şehrin üzerine bir daha teör gölgesi düşürmeyeceğiz. Şu güzelliğin Kandil'in kapıkulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Kayyum aracılığıyla zirveye taşıdığımız bu yolculuğu 31 Mart sonrası devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenler teröristtir dedi diyorlar. Benim ağzımdan böyle bir şey duydunuz mu? Ben HDP'yi yönetenlere terörist diyorum. Çünkü onlar benim vatandaşımı dolandırdılar.

"EZANI ISLIKLAYANLARIN ARKASINDA CHP-HDP VAR"

İstanbul'un göbeğinde ahlak düşmanlığı yapan edepsizlere Hakkari'nin artık yeter demesini bekliyorum. Ezanı yuhalayan ıslıklayan düdük sesiyle bastırmaya çalışan edepsiz pankartlarıyla saygısızlıkta sınır tanımayan güruhun arkasında CHP, HDP var. Ezanımıza bayrağımıza saygı göstermeyene saygı da duymayız fırsat da vermeyiz.

CHP-HDP kolkola. Bölücü terör örgütünün başı zaten hepsinin başı. Bay Kemal buraya Türk bayrağı ile gelemedi. Örgütün bayrağı ile geldi, hatırlayın. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüyoruz. Ezana düşmanlık eden bu ülkenin bu milletin tüm değerlerine düşman demektir.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan Irak'ın kuzeyinde var. Eğer Kürdistan'a gitmek istiyorsan git. Benim halkımın huzurunu kaçıranlarla mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Adı sanı unvanı ne olursa olsun hiç kimsenin kutsallarımıza ortak değerlerimize hakaret etme lüksü yok."

"EN KRİTİK SEÇİMLERDEN BİRİ"



Erdoğan öncesinde Şırnak Adliye Meydanı'ndaki mitingde halka hitap etti. Erdoğan'ın buradaki açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülkede yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. Tek bayrak diyoruz, bu bayrağa rengini veren şehit kanları. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. Kobani'den gelen 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Siz diyor burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu diyor. Bunlar katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldı. Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki.

31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir.

Terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın.

Şırnak'a 17 yılda 10,5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık.

CİZRE'YE 10 BİN KİŞİLİK STAT

Müjdelerim var size. Cizre stadyumu kullanılamaz durumda. İlçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmaları başlattık. Proje hazır, ihaleye hazırlanıyoruz. Sosyal yardımlarda Şırnaklı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı 2,5 katrilyon liralık kaynakla destekledik.

İkinci müjde, şehir hastanesi standardında 500 yataklı bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor, en kısa sürede hizmete geçiyoruz.

Bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı? Oyunları boza boza şehrimizi güzelleştirdik.

"TEK BİR YAŞ DÖKÜLMESİNE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Şırnak terörün neye mal olduğunu iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12-13-14 yaşındaki çocuklarını dağlara bu teröristler kaçırmadı mı? Bunlara bizim verecek çocuklarımız yok. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapan anneler Başbakan iken ziyarete geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı.