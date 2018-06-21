Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Meydanı'nda partisinin 24 Haziran'daki seçim süreci dolayısıyla son mitinginde Gazianteplilere hitap etti.



Konuşmasına, "Bu ne muhteşem bir katılım, bambaşkasın Gaziantep." diyerek başlayan Erdoğan, Gaziantep'in göğe yükselen minarelerinden günde beş vakit okunan ezanlarıyla İslam'ın sancaktarı olduğunu söyledi.



Erdoğan, şehrin ensar kardeşliğinin bugünkü temsilcisi olduğunu belirterek, "Bugün yine çok güzelsin, çok coşkulusun, çok vefalısın Gaziantep. Uçsuz bucaksız bir katılım. Gaziantep burada." ifadesini kullandı.



Türkiye'de birilerinin "Üretim durdu" dediğini aktaran Erdoğan, "Birileri ne diyor? 'Çok işsizlik var'. Gaziantep işçi arıyor, gelip Gaziantep'e baksınlar. Organize Sanayi Bölgemizde sadece yeni başkanımızın döneminde, yani 15 Temmuz'dan bu yana, 4,5 katrilyon liralık bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey Muharrem, ey Kemal siz nerede geziyorsunuz? Hala uzaydasınız galiba, ama rüyada." diye konuştu.



Erdoğan, Gaziantep'in diğer şehirlerden sürekli göç alan bir yer olduğuna değinerek, bunun için şehrin kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerini çok iyi bildiğini vurguladı.



"Hele ki yönetimine kadın eli değmiş bir Gaziantep bunu çok daha iyi bilir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Suriyeli kardeşleri, canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında Gaziantep geliyor. Gaziantep aynı zamanda bir Medine'dir. Ensardır Gaziantep. Önce Cerablus'tan başladık ve El-Bab'a kadar indik, sonra Afrin'e yöneldik. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Bu arada İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk.



Suriye'yi adım adım hem Gaziantepli kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönebilecekleri bir yer haline getiriyoruz. Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde ve Münbiç'te Amerika ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde buralara çok daha fazla sayıda Suriyelilerin döneceğini biliyorum. Seçimin hemen ardından ne diyordu Bay Muharrem? Hükümet, İran'la anlaştı mı? Amerika'yla anlaştı mı? Irak'la anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok böyle oturup rahleitedrisimizden geçmen lazım."



"PYD VE YPG, MÜNBİÇ'TEN ÇIKACAK"



Attıkları her adımı bilerek attıklarının altını çizen Erdoğan, "Biz Fırat'ın batısında Rusya ve İran'la işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak'la, İran'la çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle beraber bunu sürdürüyoruz." dedi.



Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun konuştuklarına değinerek, şunları söyledi:



"Sonunda karar verildi. Neydi o? PYD ve YPG, Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek. Şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Türk bayraklarıyla beraber şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen Muharrem? Sen bunları görmüyor musun?



Bunlarda göz var görmez, kulak var duymaz, dil var konuşamaz. Bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var, bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Şu anda Münbiç'te biz devriye geziyoruz, bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Bunlar ne diyor? 'Afrin'e girmeyin'. Biz sana bakıp da karar verir miyiz? Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de."



Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettiklerine dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi de Kandil'deyiz. Kandil'de ne yaptık? İlk etapta 20 uçakla, 10 noktayı vurduk. 'Yetmez' dedik. İkinci bir operasyon yaptık. Bu operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde PKK'lıyı yerinde vurdu, 35 PKK'lıyı vurduk." diye konuştu.



Erdoğan, "Biz öyle izne tabi değiliz, kararımızı kendimiz veririz. Seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Suriye'deki savaşa dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Bununla kalmayacak, sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli huzursuz edecekler. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle buna asla izin vermeyeceğiz. Son iki yılda yaptığımız hamlelerle bu fitne zincirini pek çok yerinden kırmayı başardık. Bundan sonra işimiz inşallah daha kolay. Yeter ki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim."



Erdoğan, Türkiye'nin demokraside ve ekonomide geldiği yeri hazmedemeyenlerin oyunlarını, milletle birlikte bugüne kadar hep bozduklarını ve 24 Haziran'da da bozacaklarını kaydetti.



Bu bakımdan Gaziantep'in desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Gaziantep sadece bu şehir demek değildir. Gaziantep aynı zamanda tüm bu bölgenin ve ülkemizin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, bölgemiz de ülkemiz de doğru istikamette gider. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmadınız." ifadesini kullandı.



Erdoğan alandakilere bir kez daha rekor düzeyde desteklerine ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Siz bize 24 Haziran'da desteği ve yetkiyi verin, başladığımız işi bitirelim." dedi.



Güçlü meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye için destek sözü alan Erdoğan, "İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? İşte benim bildiğim, tanıdığım her mücadelemde gözüm kapalı, sırtımı dayadığım Gaziantep budur." diye konuştu.