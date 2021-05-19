Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz vaka sayısını 5 bine indirmek

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençler ile söyleşi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Turistler zaten riskleri göz önüne alarak geliyor. Gelenlere neden kapıyı kapatalım?

Turistleri ülkemize getirme arayışı içindeyiz, Avrupa ülkeleri ile görüşmeler yapıyoruz. Turiste açık, yerlilere kapalı gibi propoganda yapmak içeriden vurmaktır.

Tam kapanma sonrası vaka sayılarında ciddi manada düşüş söz konusu oldu.



Kısmi kapanmayla tam kapanma arasında farkı çok açık net gördük. Şimdi hedef 5 bine inmek, 5 bine indiğimiz andan itibaren çok daha rahatlayacağız.

Güçlü devlet olmasak nakdi yardım adımlarını atamazdık.



Öğretmen, polis, jandarma personelinin aşılanma sürecini devam ettiriyoruz

Rusya'dan ne kadar aşı alabiliriz, bunun görüşmeleri yapıldı.

Ölüm ve vaka sayılarını daha da düşürmek için çalışıyoruz.

(Akşener'in Netanyahu benzetmesi) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Benim İsrail’in Başbakanı ile Davos’ta bir maceram oldu. Davos’ta o zamanki İsrail Başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor.

40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez.

Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır. Netanyahu’ya karşı bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi bundan sonra da vererek yolumuza devam edeceğiz.

Filistin'e ne verdiğimizi, Filistin'i yönetenler çok iyi biliyor.



İnşallah 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Kuzey Kıbrıs’tan vereceğimiz mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz.

KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA’larımızın ve İHA’larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım

(Doğu Akdeniz'den) Şimdi güzel müjdeler de alıyoruz, bu müjdelerle beraber yakında inşallah petrol, doğal gaz, bunların haberini alırsanız şaşırmayın.

Biz bugüne kadar çok Nurettin Sofi'ler öldürdük. Kandil'i de çökertmemiz lazım.

Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

900’ü aşkın atın nerede olduğu dahi belli değil. Bunun cevabını İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkanının veya Adalar İlçe Belediyesinin vermesi lazım. Nerede bu atlar?

(Üniversitelerde yüz yüze eğitim) Diyoruz ki üniversite öğrencilerimize aşılarını yapalım, aşılarını yaptıktan sonra zaten yol açık.

Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar. 2023 Şampiyonlar Ligi'ni bize verme taahhüdünde bulundular.