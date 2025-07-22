Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu Hitler'i geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) açıklamalarda bulundu.

İsrail'İn Filistin' e saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir." dedi.

Erdoğan, "Mesele ticaretle birlikte kalıcı iş birlikleri geliştirmektir. Türkiye olarak biz buna hazırız. Güç dengelerinin yeniden belirlediği bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki soykırımın, İsrail'in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıların, geniş bir bölgede nükseden gerilimlerin tamamı bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı müdahil olmamızı gerektirmektedir." diye konuştu.

Erdoğan, "Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Her kim İsrail'İn Gazze'deki saldırısına sesiz kalıyorsa buna ortak oluyor demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında özetle, öne çıkanlar şöyle:

"Bugün burada sadece Türk savunma sanayiinin gelişimini değil kendi bağımsızlık hikayemizi de görüyoruz.

Mesele ticaretle birlikte kalıcı iş birlikleri geliştirmektir. Türkiye olarak biz buna hazırız. Güç dengelerinin yeniden belirlediği bir süreçten geçiyoruz. Her gün yeni bir krize uyanıyoruz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Gazze'deki soykırımın, İsrail'in coğrafyamızı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırıların, geniş bir bölgede nükseden gerilimlerin tamamı bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı müdahil olmamızı gerektirmektedir.

Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasatle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz.

Gazze'de insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir.

8 Aralık devrimi ile umutların yeşerdiği Suriye'ye saldırılar bizim sorunumuz. Karadeniz'deki çatışmalar bizim için endişe kaynağıdır.

Nerede bir sıkıntı istikrarsızlık varsa ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konulardır.

Nüfus peşinde, tahakküm peşinde değiliz, kimsenin iç işlerine karışmak niyetinde değiliz.

Bölgemizde huzur, barış, dayanışma istiyoruz. Bunu isterken gerekliklerini de yerine yetirmekten çekinmiyoruz.

"NETANYAHU HİTLER'İ GERİDE BIRAKTI"

Gayemiz ateşkesin tesis edilmesidir. İnsani yardımların girişi önceliğimizdir.

Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı.



Her kim İsrail'İn Gazze'deki saldırısına sesiz kalıyorsa buna ortak oluyor demektir.

O masum bebeklerin kopmuş ayaklarını, ellerini, köpeklerin yediği cesetlerini hiçbirimiz unutmayacağız.

Açlıktan kitlesel ölümlerin başladığı bu kara günlerde uluslararası toplumu insanlık adına birleşmeye davet ediyorum. Gelin bu caniliğe hep birlikte tepki verelim.

SAVUNMA SANAYİ

Hazır ol cenge eğer istersen sulhu salah. Eğer barış ve dirlik istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmalısın.

Eğer onurunla alnın ak yaşamak istiyorsan savunma sanayini güçlendirmek zorundasın. Bunun yolu da yerli ve milli savunma sanayiden geçiyor.

Kıbrıs'ta 74 barı harekatı sonrası ambargolar zirveye çıktı, bakım için gönderilen uçaklar alıkonuldu.

Telsiz gibi en temel iletişim araçları dahi bir süre ülkemize verilmedi. Esad ile gerilimde yine ahde vefasızlığı gördük. Hava savunma sistemleri ülkemizden sökülüp götürüldü.

Libya'dan Karabağ'daki işgalin sonlandırılmasına kadar benzer uygulamalar devam etti. Kötü komşu adamı mal sahibi yaparmış. Bizi de dost ve müttefiklerimiz mal sahibi yaptı.

Her ambargo bize yeni kapı araladı ve biz de bu kapılardan içeri girmeyi başardık.

Savunma sanayimizin yerlilik oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. 20 milyar doları aşan ciro ile savunma sanayimiz adeta destan yazıyor.

Tüm ihtiyaçlarımızı kendi kaynaklarımız ile karşılıyoruz. SİHA'larımızın konsepti büyük yankı uyandırıyor.

Aynı şekilde dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, geliştiren 10 ülkeden biri Türkiye'dir."