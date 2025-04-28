Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Herkese elimizi uzatıyoruz, gelin beraber çalışalım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçip önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Nüfus meselesi, milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının önemli bir kısmını 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem ve alınması gereken önlemlere ayırdı.

Erdoğan muhalefete de seslenerek "Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca 30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasının da yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Bölgedeki halkların huzurunu ve güvenini istiyoruz.

Filistin direnişine terörist diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze’de Filistin halkınındır. Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir.



Gazze, son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.

Türkiye nüfus artış hızı bakımında kritik bir aşamaya gelmiş olabilir.

Yarın Türkiye-İtalya dördüncü hükumetler arası zirve toplantısı için İtalya'ya gideceğiz. Hafta sonu da gerek yapımı tamamlanan eserlerin açılışını yapmak, gerekse Teknofest'te gençlerimizin heyecanını paylaşmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacağız.

TÜRKİYE NÜFUS ARTIŞI BAKIMINDAN KRİTİK BİR YERDE

Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor olabilir. Nüfus Türkiye için beka sorununa dönüşmektedir.

Çarşamba'dan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki. Bunu geçmişte defalarca yaşadık. Biz sükut ettikçe, muhataplarımız daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Geçmişteki afetlerde de yaşadık, yine yaşıyoruz.

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin sarstığı tüm vatandaşlarımıza bir kere daha geçmiş olsun diyorum. Hamdolsun herhangi bir can kaybımız veya deprem kaynaklı yaralanan hiçbir vatandaşımız olmadı.



Deprem nedeniyle tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. 173'ü İstanbul'da olmak üzere 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. Deprem 13 saniye sürmüştür, en büyüğü 5,9 olmak üzere 487 artçı sarsıntı yaşandı.

Dün de Elazığ’da 4,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Elazığlı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor yine burada Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda vefat eden iki evladımız ve babalarına Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.



Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefetin genel başkanı, İstanbul'un yolunu 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. Miting yaptı, daha önce açılan eserleri yine açtı.

İstanbullunun dertleriyle dertlenecek hiçbir adım atmadı. Ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbullular depremin şokunu yaşarken piknik yapmıştır. İstanbul'a yolsuzluk skandallarının üzerine bant çekmek için geldi.

ŞEHİRLERİMİZİ DEPREME HAZIRLAMA KONUSUNDA 23 YILDA BÜYÜK MÜCADELE VERDİK



Şehirlerimizi depreme hazırlama konusunda 23 yılda büyük bir mücadele içinde olduk.

Kentsel dönüşümye ilgili çalışmalarımızı grup toplantısında detaylı bir biçimde paylaşacağız.

Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. Bir kez daha elimizi herkese uzatıyoruz. Gelin yapı stokumuzu yenilemek için beraberce çalışalım. Muhalefetten de İstanbulluların çıkarlarını önceleyen bir davranış bekliyoruz.

Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz."