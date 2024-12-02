Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesi kucaklayan bir anlayıştayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"BM öncülüğünde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizin sorununun çözülmesi konusunda bu konuyu her fırsatta gündeme taşımak suretiyle toplumsal hassasiyetin gerilemesine izin vermemektir.



İnsan insan kurdudur yerine insan insanın yurdudur dedik. Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir, tespitinin güçlü bir hakikat olduğuna çoğu yerde şahitlik edersiniz.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR PROGRAMLAR OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Siyaset, sivil toplum ve hükümet olarak sosyal aktivitelerle, kültürel projelerler, topmlumsal bilinci artıran kampanyalarlar engelli kardeşlerimizin gündemine sahip çıkmamız gerekiyor. AK Parti öncü, örnek ve sürdürülebilir programlar oluşturmaya devam ediyor.



Ecdadımız engellilerin daima yanında olmuştur. Sosyal hayata katılmaları teşvik edilmiştir. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle hedef aldığı 2. Abdülhamid Han mekteple konuşma ve konuşma engelli kişilerin eğitim almalarını sağlamıştır.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi millettir. Milletimin tüm fertleri devletimizin nazarında aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır. İnancından dolayı insanların kamusal hayatın dışına atıldığı günler geride kaldı. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul olan ve olmayan vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Biz engelli vatandaşlarımızla güçlüyüz. Türkiye'de kimse dışlanamaz. İkinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Herkesi kucaklayan bir anlayıştayız.