Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimse yargı mensuplarını kimse tehdit edemez

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Muhalefete tepki göstererek sözlerine başlayan Erdoğan, "Hiç kimse yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Muhalefet partisi başkanı da olsanız kameralar karşısında kimseye tehditler savuramazsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR"



Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizler adaletin mülkün temeli olarak gören bir geleneğin mirasçılarıyız.

Adalet sistemimizin tüm unsurlarıyla güçlü ve etkin bir şekilde işlemesi, milletimin her ferdini yakından ilgilendiriyor.



Bazı insanların hukuk önünde ayrıcalıklara sahip olduğu günler artık geride kalmıştır. Yargı pratiğinin yerleşmesinin Türk demokrasisin adına önemli bir vasıf olarak görüyoruz.

Hukuk karşısında kendisini dokunumaz görenler kabullenecek ki kimse hukukun üstünde değildir. Suç işleyen hesabını bağımsız Türk mahkemelerinde verecektir.

"KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ"

Hiç kimse yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Muhalafet partisi başkanı da olsanız kameralar karşısında kimse tehdit savuramazsınız.