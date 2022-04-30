Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB yönetimi PKK'yı belediyeye dolduruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Başkanlığı'nın iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhur ittifakı olarak 2023 Haziranı'nda hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Milletimiz bugün yaşadığı sıkıntıları çözebilecek tek partinin AK Parti olduğunu biliyor.

Bize düşen sadece bu gevene layık olacak gayreti ortaya koymaktır. Milletimizin dertleriyle dertlenip sevinciyle sevinmeliyiz. Unutmayın Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güç ve imkan sahibi oldukça tüm dünyanın dikkatini üzerinde toplamaya başladı.

İnsanların çoğu Türkiye'yi haritada gösteremiyordu. Şu anda Türkiye'nin ismini bilmeyen yok. Türkiye'yi dünyanın 10 büyük ekonomisi haline getirerek buluşma noktası haline getireceğiz. Demokratik reformlardan altyapı eserlerine, yapılamaz denilen her şeyi başardık. Geçmişte terör örgütlerinin, vesayet odaklarının cirit attığı Türkiye, bugün en güvenli ülkeler arasına girdi.

Biz ülkenin bugünkü sorunlarını çözeceğimizi söylüyoruz. Biz eser, hizmet, vizyon diyoruz. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracağız. Karşımızdaki muhalefet lideri riyakarlık yapıyor. Biz her gün milletimizi, hepimizin canını yakan hayat pahalılığına karşı korumak için uğraşıyoruz.

Bay Kemal'in dediğine bakmayın, o CHP'nin iktidarı döneminde karanlık bir dönemde yaşıyordu. Şimdi de zihinsel bir karanlık içinde yaşıyor. Artık akıllı sayaçların çalıştığı bir dönemde olduğumuzu da bilmiyor, kimin karanlıkta olduğundan da bir haber.

Bay Kemal, son konuşmasında "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözüyle kendini gösterdi. Kılıçdaroğlu, kavga için geldiğini kendi ağzıyla söyledi, asıl niyetini gizlemiyor.

Biz her gün ülkemizi Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden uzak tutmak için çalışıyoruz. 1 hafta içerisinde Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla ve BM Genel Sekreteri ile barışı nasıl sağlayabiliriz diye konuştuk.

Bunlar gezici, bunların çevre diye yeşil diye bir anlayışı yok, bu bizim anlayışımız. Bunların tek derdi yabancı elçilerden aldıkları talimatları yerine getirmek. Bütün ağaçları, yol kenarlarına biz diktik, gerçek çevreci biziz. Antalya'da Muğla'da dikili bir ağaçları var mı? Yine biz dikeceğiz.

Büyükelçimizi çağıran Almanya'ya anında cevabı verdik. Almanya büyükelçisini biz dışişlerine çağırdık. Hesabını aynı şekilde sorduk.

İBB yönetimi PKK'yı belediyeye dolduruyor. Bunların hesabını soracağız. Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran 6'lı masalarını ayakta tutmak."