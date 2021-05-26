Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarlı geçirdik. Salgın döneminde destek için ödenen miktar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık. Bayram ikramiyelerini 1100 liraya yükselttik. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. Esnaf ve sanatkarlara 4 milyar liralık hibe verdik.

Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık kaynakla milletimizin her kesiminin yanınında olduğumuzu gösterdik. Finans piyasalarında zaman zaman görülen ekonomik gerçeklerimizle alakası olmayan kırılganlıkların önlenmesi için ilave tedbirler alıyoruz. AK Parti olarak en büyük başarımız, hükümetlerimiz döneminde vatandaşlarımızın çalışacak iş ve geleceklerine güvenle bakabilecek bir ortam oluşturmasıdır.

Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle, yeminli Türkiye düşmanlarıyla yürüdüğünü milletimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonları da akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. İnşallah bu kadro ile 2023'e ulaşacağız.

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik. Dün parlamentomuzda memnuniyet verici bir seçim yapıldı. HSK milletvekillerimizin iradesiyle tecelli etmiş oldu. Bu vesileyle HSK adaylarının belirlenmesinde uzlaşmayı öne çıkaran parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum.

YENİ ANAYASA MESAJI



Bu uzlaşma tablosu yeni anayasa çalışmaları için de ümit vericidir. Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum. İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

DÖRDÜNCÜ YARGI PAKETİ



Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak. Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz.



"TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ HALE GETİRDİK"

Emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Ajanların, yerli işbirlikçilerin ve suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terörü gündemden çıkarmak için tüm yolları denedik. İstismar alanlarını ortadan kaldırdık. Adalet reformları ve idari düzenlemelerle vatandaşların haklardan eşit faydalanacağı zemini oluşturduk. PKK terör örgütünün hasbi ve harbi yaklaşımımızı kendi emelleri için kullandığımızı gördüğümüzde teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik.

"SÖZDE BABALAR..."

Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukuktan başka bir yöntemin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Uyuşturucu ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. 5 yılda organize suç örgütlerine karşı 1700'e yakın operasyon yapıldı. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.

"DUA ETSİN Kİ İLERİ GİTMEDİLER"

Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar vatandaşımızın devletine olan güvenini arttırırken birilerini de rahatsız etmiştir. Gelin hanım beni Netanyahu'nun yanına koyuyor ve ardından da memleketim Rize'ye gidiyor ve gelin hanıma memleketim Rize'de, görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Nerede, nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize. Sen Rize'ye kalkıp da Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip onu Netanyahu gibi bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan, işte yapılacak olan budur. Yine dua et ki, gelin hanıma çok ileri gitmeden bir ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini, adabını gösterir. İkizdere yetmedi bir de Çayeli'ne gitti. Orada da zaten gerekeni yaptılar. Ondan sonra Trabzon'a gitmeye kalktın, Trabzon'da da hiç meydana çıkmadan, hemen uçağa geçip Ankara'ya döndün. Bu daha bir. Daha neler olacak neler. Daha dur bakalım. Bunlar iyi günler. Her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bütün bunlarla beraber bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk. Saygıya dayalı bir siyasetin oturmasını istedik ve bunun çalışmasını yaptık, yapmaya da devam ediyoruz.



SÜLEYMAN SOYLU VE BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK

Ülkede mikserler var. Süleyman Soyluyu hedef alan saldırıların hedefinde güven ortamından duyulan rahatsızlık var. İçişleri Bakanımızın yanında olacağız. Ülkemizde yıllarca Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış Binali Yıldırım'ın da oğlunun hedefe alınması asıl hedefi gösteren başka bir işarettir.



Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın.

"PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Tüm yalan ve iftiralar araştırılıp ortaya dökülecektir.

"SEÇİM HAZİRAN 2023'TE"

Ülkemizi suç örgütleri üzerinden kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretme peşindeler. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık. Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023'tedir.

"CHP SUÇ ÖRGÜTLERİNE PİYONLUK YAPANLARIN İŞGALİ ALTINDA"

CHP Genel Merkezi tacizcilerin onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel merkezi hırsızların ve onları koruyanların işgali altındadır. CHP Genel Merkezi terör örgütlerine destek verenlerin ve onları koruyanların işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi suç örgütlerine piyonluk yapanların işgali altındadır.



POLONYA'YA SİHA İHRACATI

Bu anlaşma, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir.

AK Parti üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor. AK Patyi Cumhur İttifakı ile birlikte ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecek. Bizim tek muhatabımız milletimizdir. Bakacağımız tek yer milletimizin kalbidir. Milletimiz, günü-saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir."