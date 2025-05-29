Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul’un Fethinin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Biliyorsunuz dün Karabağ'daydık. İlham kardeşim ve Şahbaz kardeşimle dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Şimdi de tarihimizin altın sayfalarından birini daha selamlıyoruz. İstanbul'a her gelişimizde yüreğimizi ayrı bir sevinç kaplıyor. Bu şehre adımımızı atar atmaz kalbimizi bir ferahlık kaplıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İHA'larımızla savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, "Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Fraklin, mavide de en çok avro mavisini seviyorlar." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Dört yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbulumuza kazandırıyoruz. Bugün ayrıca İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Çağ kapatıp çağ atarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu şükranla yad ediyorum.



İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz.

Zulüm 1453'te başladı diyen zihinlerin aksine Teknofest gençliği şanlı ecdadının izinden giderek yeni ufuklar açıyor.

Gün gelecek sancağı siz gençlere emanat edeceğiz. İnşallah, siz de bunu namusunuz bilip yeni nesle aktaracaksınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu millet size bakacak, sizden umut devşirecek.

Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki muhalefetin en sevdiği yeşil Benjamin Fraklin, mavide de en çok avro mavisini seviyorlar."