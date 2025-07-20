Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki devletli çözümden yanayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türkü'nün yalnız olmadığını dünya görmüştür. Kıbrıs Barış Harekatı, meşru ve zorunlu bir adımdır. Enosis hayalleri kuranlar hüsrana uğradı." dedi.

"İki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız" diyen Erdoğan, "Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalı ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri mutlaka kurmalıdır." diye konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"Kıbrıs Türküne yapılan zulümleri, yarım asırdır uygulanan ambargoları biz nasıl unutabiliriz. Biz Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yapılanları asla unutmayız. Ada'nın tek başına sahibi olmalarına izin verilmeyeceğini bildikleri için sunulan planları reddettiler. Masayı her devirdiklerinde çözüm istediklerini, müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini ileri sürdüler.

Rumlar kendini Ada'nın tek hakimi gibi göstermeye çalışsa da artık Türk Devletleri Teşkilatında, İslam İşbirliği Teşkilatında temsil edilen bir KKTC var.

Kıbrıs Türklerinin kaybedecek bir 60 yılı daha yok. Biz artık tüketilmiş federasyon modeline dayanan Birleşmiş Milletler parametreleriyle vakit kaybedemeyiz. Kıbrıs Türk tarafının desteğini açıkça çektiği birçok kez denenmiş, başarısız olmuş bir çözüm modelinde ısrarcı olmanın kimseye bir faydası bulunmuyor. İki devletli çözüm vizyonunun tüm gücümüzle arkasındayız. Uluslararası toplum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımalı ve diplomatik, siyasi, ekonomik ilişkileri mutlaka kurmalıdır.

Anavatan Türkiye ile KKTC geçmişte nasıl omuz omuzaysa bugün de aynı azimle, aynı istikamette yürümeye devam ediyor. Gönül gönüle verecek, çok daha önemli projelere, başarılara, çalışmalara, zaferlere yine birlikte imza atacağız. Kim ne derse desin, Allah'ın izniyle, Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türkü kendi öz vatanında, özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek."