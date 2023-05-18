Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci turdan rekor bir oyla çıkacağız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması" programına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Hangi kirli pazarlıkların içinde oldukları bizi ilgilendirmez, biz işimize bakarız. İkinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceğine inanıyoruz.

Kimseyle pazarlığımız yok, milletimizin emrindeyiz, milletimizin hizmetkarıyız. Gabar petrolünü çıkardığımızandan itibaren halkımız ondan da istifade edecek.

Vergileri düşürerek esnafımıza ve çiftçimize özel sübvansiyonlar yaparak, insanımızı rahatlatacağız. Bugün de Halkbank vasıtasıyla 1,5 milyon liraya kadar hazine destekli taşıt kredisiyle yanınızda yer alıyoruz. Ticari araçlar için ÖTV'siz yenileme imkanı getirdik.

Esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısındaki adaletsizliği giderme sözü verdik.

Milleti tehdit ederek, depremzede vatandaşlarımıza hakaret ederek siyaset olmaz.

Cumartesi ve pazar günü Devlet beyle birlikte deprem bölgesinde olacağız.

İnşallah 28 Mayıs'ta öyle bir zafer elde edelim ki 29 Mayıs fethini hep birlikte kutlayalım."