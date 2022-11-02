Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yeri başvurularının süresini uzatıyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Haber-ATV ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

TAHIL KORİDORU

"(Tahıl sevkiyatı) Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz.

NÜKLEER SANTRAL



Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız.



KARADENİZ GAZI

BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak.



Sakarya sahasında 540 milyar metreküp, henüz bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var, tespit edildikçe fazlasını yakalayacağız.

Bu konuyla ilgili teklifler geliyor. Libya, bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor.

(Yalova'da mahkeme heyetine tepki gösteren CHP'li vekiller) Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu, kararlarıyla konuşan hakimler olduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz, öğrenecekler.



BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Aile yapımızı her türlü sapkınlıktan, marjinal akımlardan, yozlaşmadan koruyacağız. Buradan taviz veremeyiz.

(Kılıçdaroğlu) Bu ara başörtülü bayanları alıp onlara rozet takıyor. Bu seçimlerde başörtülü birkaç aday da çıkarırsa hiç şaşmayın, mecburen bunu yapacak.

Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız diğer partilerle görüşmeye başladılar. Görüşmelerin ardından da teklifimize nihai halini vereceğiz ve Meclis'e sunacağız.

Başörtüsünü özellikle CHP'nin takiye siyasetine malzeme olmaktan kurtaracağız.



YUNANİSTAN'A MESAJ

Testi Yunanlıları çıldırtan Tayfun'un 561 kilometre menzili var, bunu uzatacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz.

Yunanistan'ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER

Seçim sonucu ne olursa olsun İsrail'le ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı ve ortak çıkarlar temelinde sürdürülebilir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz.



Değerlere saygı gösterildiği sürece, kazan kazan diplomasisiyle sadece Türkiye ve İsrail değil tüm bölge kazançlı çıkacaktır.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI

2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA Anadolu uçak gemimize inip kalkacak. Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

İLK EVİM İLK İŞ YERİM PROJESİ

(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz."

ASGARİ ÜCRET VE EYT



Şu anda Vedat Bilgin ve ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla birlikte önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Buralardaki ücret politikalarımızı da açıklayacağız. Bunlardan en önemlisi asgari ücretin tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla gerek sözleşmeliler gerek EYT'lilere ilişkin açıklamalar olacak. 2023 yılına bunları açıklayarak girmiş olacağız.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...