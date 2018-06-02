Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"24 Haziran'da yeni yönetim sistemine güzel bir başlangıç yapacağız. Biz yaparız onlar laf yapar. Sayın İnce sen Konya'yı bilir misin? Bay Kemal bilir mi? Konya'ya son 16 yılda 47 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal senin genel müdür olduğun hastanelerde benim vatandaşım can çekişirken sen ben ne yapayım diyordun.



Biz proje üretiyoruz, onlar laf üretiyor. (AK Parti iktidarının hayata geçirdiği yatırımlar) Ne diyor şimdi Bay Kemal'in adayı, 'Biz bu işlerle uğraşmayız.' O zaman niye aday oldun? Biliyorlar, nasıl olsa yaparsa AK Parti yapar. Kazanmayacaklarını da biliyorlar.



Biz gittiğimiz yerlerde yaptıklarımızı yapacaklarımızı anlatıyoruz. Onlar yıkacağız diyorlar, eskiye döneceğiz diyorlar.

Hızlarını alamayıp milli iradenin tecelligahı olan Meclisi, burada görev yapan milletvekillerimizi hırsız olarak itham edecek kadar ileri gidiyorlar. Bunlar dağıttı. Bunlar kayış attı. Milletvekillerine nasıl bu ifadeyi kullanırsın. Sen de hırsızsın o zaman.

Milletvekili arkadaşlarıma hırsız ithamında bulunan bu İnce'ye dava açın, hepiniz dava açın.Ben zaten bir dava açtım.

Ülkenin ve milletin hayrına tek söz söylemeyenler baktılar ki bize diş geçiremiyorlar şimdi terörle mücadele kahramanlarımıza saldırıyorlar. Bugün yeni bir herze daha yumurtladı. Haddini öyle aşıyor ki Metin Temel Paşamızın apoletlerini söküp emekli edeceğini söyleyecek kadar muvazeneyi kaybediyor.

Malatya'ya gittiğimde esnaf odası bir iftar yaptı. Şahsımın bulunduğu iftar sofrasına 2. Ordu Komutanımızın katılmasından rahatsız olmuş. haddini öyle aşıyor ki Metin Temel paşamızın apoletlerini sökeceğini söylüyor. Malatya'daki iftar parti iftarı değil. Metin Temel paşamızla çok yakın bir hukukumuz var. Muharrem İnce millet sana onun apoletlerini sökecek fırsatı vermez."

Erdoğan, partisinin Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingi sonrasında Çumra ilçesine geçerek Seçme Köyü'ndeki "Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin Kurdele Kesim Töreni"ne katıldı.



Açılış öncesi konuşan Erdoğan, proje için 16 Aralık 2012'de adım attıklarını ve Mavi Tünel'in 17 bin 34 metre uzunluğunda ve 4,2 metre çapında bir eser olduğunu söyledi.



Bundan sonra Afşar ve Bozkır barajlarının da bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bütün bunlarla beraber bu projenin toplam yatırım bedeli 650 milyon lira. Bu işin ne kadar önemli olduğunu, Konya'ya ve Çumra'ya ne kadar önem verdiğimizi anlatması bakımından büyük önem arz ediyor. Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzası'na aktarılan suyun, yıllık 100 milyon metre küpü içme suyu projesine tahsis edilecektir."



Erdoğan, yapılan tesis hakkında bilgi vererek, "Hepsinden öte burada önemli olan günde 366 bin metre küp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi. Fakat buranın önemli olan bir özelliği de hidroelektrik santral meselesi, yani enerji üretimine de sahip olması." diye konuştu.



"YÜZDE 98'İ YAKALADIĞINIZA GÖRE, YÜZDE 100 DE OLUR"



Konya'ya ve ilçelerine verdikleri öneme işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak ilave tesislerle çevredeki yeşil düzenlemeleriyle tamamlanması gerektiğini anlattı.



Erdoğan, "Çumra yüzde 98 değil mi? Çumra, bu ne demektir? Yüzde 98'i yakaladığınıza göre, yüzde 100 de olur mu? Olur. Allah sizden razı olsun. Gönlünüz gönlümüz, gönlümüz gönlünüz. İnşallah bu gönül dünyamızda sizler, Türkiye'de örnek olmaya devam edeceksiniz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Projeye emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve ilgili firmaların yöneticileriyle kurdele keserek Konya Mavi Kanyon Memba Suyu İçmesuyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nin açılışını yaptı.

Aksaray mitinginde de konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi;

"2002'den beri her seçimde olduğu gibi 16 Nisan'da Aksaray yine bize sahip çıktı. Vefanızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum.

Sabahtan akşama fiyatların değiştiği, enflasyon oranlarının yüzde 100'leri bulduğu bu kötü manzaraların tamamını ülkemiz geride bıraktı mı? Özal gibi siyasetçilerin fedakarlıkları ile Türkiye toplumsal barış ve ekonomik kalkınmada mesafe aldı. Ülkemiz prangalarını bu siyasetçiler döneminde kırmaya başladı. Türkiye on yıllardır hasretini çektiği reformalara bizim dönemimizde kavuştu."

BAŞÖRTÜSÜ VURGUSU

"AK Parti döneminde doğan bizim dönemimizde doğan gençlerimizin bu karşılaştırmayı muhakkak yapması gerekiyor, sağlık ve ekonominin yanında bu millete en büyük hizmetimizin hak ve özgürlükler olduğuna inanıyorum. 28 Şubat'ın da etkisi ile hak ve özgürlükler alanında enkaz devr aldık. Göreve geldiğimizde üniversite kapılarında başörtüsünden dolayı gözyaşı döken var mıydı? Elin topraklarında benim kızlarım başörtüsü ile okudu en saygın okulları bitirdi ama gel gör ki öz yurdunda garipsin. Benim kızlarım burada okula gidemedi. Kılık kıyafetinden dolayı mesleğini yerine getiremeyen, okula gidemeyen onbinlerce gencimizle karşılaştım. Bu devlet anlayışı ile karşı karşıya olduk. Kimdi? CHP zihniyeti. Ama şimdi yalan yanlış 'ben böyle şeyler yapmam'' diyen bir aday çıkarmışlar ortaya. İmama Hatip'e gitseymiş o da cumhurbaşkanı olurmuş. Geç o işi geç. Öbür taraftan da 'İmam Hatipli gençler üniversiteye gitme şanşınız az ha' diyor. Ya Hu sana ne?'' ifadelerini kullandı. Başörtülü başörtüsüz bir bu ayrıma son verdik. Tüm gençlerimizi kucakladık. Üniversite kapılarından boynu bükük dönmek zorunda kalmıyor. Başı açık örtülü yargıda, emniyette, devletin bütün kademelerinde çalışıyor mu çalışyor'' dedi.



İNCE'YE İMAM HATİP CEVABI



Erdoğan ''İmtiyazları elinden alınanalar dışında Yeni Türkiye'den muzdarip olan yok'' dedi. Düne kadar İamma Hatipler kapatılsın diye ortalığı ayağa kaldıranlar hayıflanıyor, daha dün kızlarımıza başka ülkeleri işaret edenler bugün o kızlarımızla fotoğraf vermek için uğraşıyor. Daha dün bidon kafalı diyen CHP zihniyeti sizin oyunuzu almak için 40 takla atıyor'' şeklinde konuştu.