Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 eski yaverine tahliye

15 Temmuz darbe girişimi davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yaveri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kara ve Hava yaverleri, ''Cumhurbaşkanı'nın yerini suikast timine bildirmek'' ve ''darbe teşebbüsüne yardım''la suçlanıyordu.

NTV Haber 07.07.2020 - 12:30 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 12:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 eski yaverine tahliye

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15 Temmuz davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 eski yaveri tutuksuz yargılanacak.

Kara Yaver Mete Semercioğlu ile Hava Yaver Erkan Kıvrak hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyordu.

Davada savcının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyetin iki ismin tahliye edilmesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı’nın Deniz Yaveri Şafak Deliacı ise mart ayında tahliye edilmişti.

Başyaver Ali Yazıcı, darbeyi planlayan Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Furkan Özdaban ise 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

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