Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 eski yaverine tahliye

15 Temmuz davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 eski yaveri tutuksuz yargılanacak.



Kara Yaver Mete Semercioğlu ile Hava Yaver Erkan Kıvrak hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyordu.



Davada savcının mütalaasını açıklamasının ardından mahkeme heyetin iki ismin tahliye edilmesine karar verdi.



Cumhurbaşkanı’nın Deniz Yaveri Şafak Deliacı ise mart ayında tahliye edilmişti.



Başyaver Ali Yazıcı, darbeyi planlayan Yurtta Sulh Konseyi’nin üyesi olduğu gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.



Furkan Özdaban ise 10 yıl hapse mahkum edilmişti.

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