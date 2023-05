Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçim programı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevlerini tamamlayan 27'nci dönem milletvekillerine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti, AK Parti'nin her bir ferdinin katkısına, birikimine, tecrübesine, enerjisine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.



Erdoğan, yeni seçilen ve yeniden seçilen 28'inci dönem milletvekillerini tebrik etti.



Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdiklerini belirten Erdoğan, seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapanlara şükranlarını sundu.



İl başkanları ve yönetimlerini, ilçe başkanları ve yönetimlerini, kadın ve gençlik kollarını, sandık kurulu üyelerini, müşahitleri, bu süreci yürüten herkesi tebrik eden Erdoğan, "İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek, bu demokrasi şölenini taçlandıracağız." diye konuştu.



Erdoğan, seçim koordinasyon merkezlerinin, Cumhur İttifakı ortaklarının da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürüteceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Gerek teşkilatlarımızın programlarıyla, gerek milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa meydan vermeden, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde, suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz, sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleri ile yata kalka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmayı başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar."



Seçimin şu dönemdeki tablosu ortadayken hemen ardından şehit haberlerinin geldiğini, bunların kendilerini ciddi manada üzdüğünü belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, millete başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zenginliklerini, milletin her kesimiyle buluşturmak için attıkları adımlardan rahatsız olunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:



"Biz, 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak, ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz, kendi ilinizde, kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece, gündüz çalışacak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceksiniz. Sizler, bu partiyi daha önce 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış bir kadrosunuz. Geçtiğimiz pazar günü 16 ve 17'nci seçimlerimizde de yine açık ara birinci çıkartarak, partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sisteminin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebiyle, 18'inci seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum. Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da teşkilatıyla, milletvekili adayıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanıyla güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum."



14 Mayıs seçimlerinin, pek çok özelliğiyle Türkiye'nin siyasi tarihinde özel bir yere sahip olacağını dile getiren Erdoğan, oldukça zengin bir siyasi atmosferde geçen seçimleri başarıyla tamamladıklarını söyledi.



TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın, 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini belirten Erdoğan, "Buna karşılık karşımızdaki ittifak, yüzde 35'te, onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5'te kaldı. Böylece milletimiz, ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesi gerektiğine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen, sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı." dedi.



"SÖZÜMÜZÜ DOĞRUDAN MİLLETİMİZE SÖYLEYECEĞİZ"



Bu seçimlerde, cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla, katılımda yüzde 87'yi bulan oy oranıyla iradesine sahip çıkan millete şükranlarını sunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Erdoğan, geçen seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayılarını yaklaşık 803 bin artırdıklarına dikkati çekerek, şunları ifade etti:



"Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle, geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısı ile yüzde 52,6 oranına ulaşırken, bu defa yüzde 49,5'te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. Bunun için öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. İkinci turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde gerek çay sezonunun açılması ile Karadeniz'de gerek benzer sebeplerle ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında, 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, iş yerine gidecek, desteğini alacağız. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis seçiminin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanmasının, cumhurbaşkanı seçiminde de açık fark yemelerinin muhalefetin dengesini bozduğunu belirtti.



Seçim gecesi, sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sergiledikleri "Kazandık tiyatrosunu" hep birlikte takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi, kendilerine destek vermeyen herkese yönelik, bırakınız siyaseti, insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını milletimiz görüyor. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları, deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otellerdeki depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Sosyal medyadaki kepazelikleri saymıyorum bile… Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bir bataklık olarak gördük. Seçim sürecinde ve bilhassa son günlerde depremzedeler konusunda aynı mecralarda yaşananlar, bu hakikati bir kez daha ispatlamıştır. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle, onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş, bu vesileyle onu da öğrenmiş olduk. Kimse merak etmesin, milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemek de bizim görevimizdir. Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız."



"28 MAYIS SEÇİMLERİNİ DE SUHULETLE TAMAMLAYARAK, ÜLKECE ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"



Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalarının, her zamanki gibi ülke ve milletin gündemiyle uzaktan yakından ilgili olmadığını belirten Erdoğan, onların tamamen başka bir havada olduklarını, tek yaptıklarının, kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibaret olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bir yandan kendi partisi içindeki isyanı, bir yandan ittifak ortaklarının itirazlarını, bir yandan da destek aldığı diğer kesimlerin hücumlarını göğüslemeye çalıştığını ama Kılıçdaroğlu'nda öyle bir yüreğin olmadığını bildiklerini kaydetti.



Erdoğan, "Nitekim, seçim gecesi, kendi elindeki veriler de aynı gerçeğe işaret ettiği halde, ısrarla önde olduğunu söyleyerek, hayatına damga vuran yalan siyasetini bir kez daha ispatladı. Milletimiz sağduyusuyla bu hezeyanlara kulak asmadığı için karşı tarafın maksatlı ve kötü niyetli çabaları ise ellerinde patladı. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak, ülkece önümüze bakacağız." dedi.



''SAZAN SARMALINA ALINAN KILIÇDAROĞLU FENA HALDE ÇARPILMIŞTIR''



Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından birinin de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Genel başkanları Meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz. Anlaşılan o ki, CHP, seçime beraber gittiği ortakları üzerinden, Türk siyaset tarihinin en büyük yankesiciliğine veya onların çok sevdiği bir ifadeyle söyleyeyim, 'Tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından 'sazan sarmalına' alınan Kılıçdaroğlu, gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Bunun hesabını CHP Genel Başkanından ve CHP Genel Merkezinden sormak da o partinin seçmenlerine düşer, bizi ilgilendirmez."



Türkiye'nin vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan bir muhalefete sahip olmamasının en büyük problemi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimlerin, inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyoruz." diye konuştu.



"DÜNYAYA YENİ BİR DEMOKRASİ ÖRNEĞİ DAHA VERDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim dönemlerinin, tabiatı icabı gerginliklerin yaşanabildiği, gerilimlerin zirve yapabildiği dönemler olduğunu, üstelik bu seçim öncesi, kimi kamuoyunun malumu olan, kimi olmayan pek çok provokasyon, pek çok tuzak hazırlığı yapıldığını bildiklerini anlattı.



Güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin gayretli çalışmaları neticesinde, bu sinsi niyetlerin hiçbirinin neticeye ulaşmadığını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hamdolsun, seçimleri huzur ve güven içinde tamamlayarak, dünyaya yeni bir demokrasi örneği daha verdik. Gelişmiş demokrasiler denen ülkelerde yüzde 50'yi bile bulmayan, hatta kimi zaman çok daha komik rakamlara düşen katılım oranlarıyla mukayese edildiğinde, milletimiz gerçek manada sandığa sahip çıkmıştır. Bu tabloda en çok emeği geçen AK Parti'dir, AK Parti teşkilatlarıdır, milletvekilleridir, AK Parti'li belediye başkanlarıdır ve elbette sizlerle birlikte Cumhur İttifakı ortaklarımızdır. Gerçekten de Türkiye'nin, ana kademesi kadın ve gençlik kollarıyla en yaygın teşkilat ağına, en çok üye sayısına sahip partisi olarak, milli iradenin sandığa yansımasına çok büyük katkı yapıyoruz. Partimizin seçimlerde aldığı sonuçların il il, ilçe ilçe, sandık sandık değerlendirmesini ayrıca yapacağız. Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini milletimizde aramayacak, kendimize bakacağız. Nerede eksiğimiz var, nerede hatamız var, nerede rehavete bağlı gerileme var, nerede gayrete bağlı ilerleme var hepsini ortaya dökeceğiz."



"AK PARTİ'NİN MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDEKİ YERİ HİÇBİR ZAMAN EKSİLMEZ, GERİLEMEZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en büyük özelliğinin, sürekli kendini yenileyebilme kabiliyeti olduğunu, kuruluşlarının üzerinden 22 yıl geçmiş olmasına rağmen, iktidarlarını güçlü bir şekilde sürdürüyor olmalarını bu vasıflarına borçlu olduklarını ifade etti. Erdoğan, şunları söyledi:



"Esasen, son il kongrelerimizde ve milletvekili listelerimizde ciddi bir değişime gittik. Diğer partilere göre oldukça yüksek oranlı bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. Şayet hala eksik bıraktığımız veya düzeltmemiz gereken yerler varsa, onları da hızla telafi edeceğiz. İnşallah bunları, mahalli seçim süreci başlamadan tamamlayarak, 2024 Mart'ına çok daha güçlü bir şekilde, güçlü bir teşkilatla gireceğiz. Ne diyor Yunus, 'Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası.' AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yeri hiçbir zaman eksilmez, gerilemez. Ülkemizde bunca yıldır siyasette ve iktidarda olup da hala açık ara birinci olarak varlığını sürdüren başka bir parti örneği yoktur. Tabii her şeyin başında 28 Mayıs seçimlerinde hedeflediğimiz neticeyi almak var. Bugün hariç, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 10 gün kaldı.

2. TUR SEÇİM PROGRAMINI AÇIKLADI

İkinci tur seçim tarihi olan 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla, cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu, deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz. Yapılan çalışmaları yerinde görecek, vatandaşlarımızı dinleyecek, herhangi bir eksik veya talep varsa, gereken talimatları vereceğiz."



"AFAD, BU YARDIMLARIN KESİNTİSİZ OLARAK SÜRMESİNİ SAĞLAYACAKTIR"



Depremzedelere yalnız olmadıklarını göstermenin boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Bu vatandaşlarımıza ne söz verdiysek, hepsini de harfiyen ve belirttiğimiz süre içinde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Gittikleri şehirlerde milletle bu ahdi tekrar yenileceklerini de vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa, hemen bulundukları yerlerdeki valiliklere ve kaymakamlıklara başvursunlar. AFAD, bu yardımların kesintisiz olarak sürmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve kabinenin teşekkülü gibi zaman sınırı olan çalışmalarla ilgili hazırlıklarımızı da yürüteceğiz. Bu şekilde 28 Mayıs'a kadar, kimseyi yormadan, germeden, suhuleti koruyarak, milli iradenin üstünlüğüne olan güvenimizle yolumuza devam edeceğiz. Teşkilatlarımız, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanacakları için daha konsantre ve etkili bir çalışma gerçekleştirme imkanı bulacaktır. Hep birlikte gürültüsüz, patırtısız bir tarzda, ruberu, yüz yüze çalışmalara ağırlık vererek seçim gününe kadar teyakkuz halinde olacaktır."



Erdoğan, milletin, 14 Mayıs'ta yüzde 49,5'te kalan bir destekle seçimi ikinci tura bırakmasını, bu oranı daha da yukarıya çıkarma fırsatı olarak gördüklerini belirterek, "Allah'ın izniyle ikinci turda kazanacağımız ezici çoğunlukla, kimsenin itiraz edemeyeceği bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bir yandan yarım kalan programlarımızı ve projelerimizi tamamlayacak, diğer yandan Türkiye Yüzyılı'nın yeni adımlarını atacağız." dedi.



''KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NIN 2 AY DAHA UZATILMASINA KARAR VERİLDİ''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyaya bir müjde vermek istediğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı biliyorsunuz, Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları, Birleşmiş Milletlerin kolaylaştırıcılığı sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan anlaşma çeşitli defalar uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek, bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca Rus dostlarımız, Mikolayiv ve Olvia limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışlarına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'e de yapıcı işbirliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum."