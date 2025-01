Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 mesaisi kitaplaştırıldı: Aşkınan Koşan Yorulmaz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitaba ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye Yüzyılı'nın sağlam temellerini atan ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımızın 2024 yılında millete hizmet yolunda attığı her adımı Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabında bir araya getirdik. Aşkınan Koşan Yorulmaz kitabı, lider diplomasisinin zirve örneklerinden eser ve hizmet siyasetinin en güçlü projelerini, her gününü Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilmek ilmek dokuyan, 'daha adil bir dünya' için her platformda hakikati haykırmaktan çekinmeyen bir liderin mücadelesini ortaya koyuyor.



Aşkınan Koşan Yorulmaz, ömrünü ülkesinin ve milletinin geleceğine adayan, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle durmadan, yorulmadan çalışan milletin adamının mücadelesidir. Bizler de 'aşkınan koşan yorulmaz' şiarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."