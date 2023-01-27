6'lı masanın 11. toplantısında "Ortak Politikalar Mutabakat Metni"nde anlaşma sağlandı Haberi Görüntüle

6'lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı Adayı olamayacağına ilişkin açıklamasına AK Parti'den tepki geldi..

ÖMER ÇELİK: ADAYLIĞIN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL YOKTUR

6'lı masanın yayımladığı ortak bildiride yer alan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağı yönündeki ifadeye AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur." dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından altılı masa toplantısının ardından yapılan açıklamaya ilişkin paylaşımda bulundu.



Altılı masadan demokrasi adına hiçbir şey beklenmeyeceğinin tamamen belli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:



"Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir.' demişler. Böylece altılı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur. Bunca toplantıdan sonra altılı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir."



"CUMHURBAŞKANI'MIZIN ÖNÜNE SİYASET DIŞI ENGELLER SÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR"



Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarının bugün yeniden sahaya sürüldüğünü belirten Çelik, şunları aktardı:



"Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasbetmeye çalışıyorlar. Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak. Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanı'mızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanı'mızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar.



Bunlar bir kere daha milletimizden net bir demokrasi dersi alacaklar. Bu sayede neden Cumhurbaşkanı'mızın karşısına aday çıkartamadıkları da belli oldu. Dünkü beyanlarıyla Cumhurbaşkanı'mızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler. Cumhurbaşkanı'mız bu seçimlerde yeniden adaydır. Cumhur İttifakı, adayının Cumhurbaşkanı'mız olduğunu aylar önceden açıklamıştır. Milletimizin tüm meydanlarda verdiği mesaj açıktır. 'Söz ve karar milletindir.' diyen siyasetimiz yoluna devam etmektedir."

BÜLENT TURAN: HUKUK DIŞI İDDİALARI TEKRAR ETMİŞLER

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde adaylığının mümkün olmadığı" iddiasına ilişkin, "Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil" dedi.



Turan, yaptığı yazılı açıklamada, altılı masanın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde bir kez daha aday olmasının mümkün olmadığı ve Anayasa'ya aykırı olduğu"na yönelik iddiasına tepki gösterdi.

Altılı masanın 11 ayda 11'inci toplantısını yaptığını hatırlatan Turan, "Sonuç yine sıfır. Adayda uzlaşamayınca Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda eski bilinen hukuk dışı iddiaları tekrar etmişler. Oysa Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ikinci dönem için aday olduğunu, adaylık önünde hiçbir engel olmadığını defalarca anlattık." değerlendirmesinde bulundu.

"BAYATLAMIŞ TAKTİKLERİ BIRAKIN"



Erdoğan'ın, 2028'de aday olmak istemesi durumunda Meclis kararına ihtiyaç olduğunu belirten Turan, "Bugün asla. Seçmeniniz sizden aday bekliyor, bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktiklerini değil. Bırakın bunları, ihtiyaçsa Yüksek Seçim Kurulu tartışsın, siz adayınızı çıkarın karşımıza" dedi.

HAMZA DAĞ: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK



sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da 6'lı masanın bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tartışmaya açmadığını hatırlattı.

Anayasa hükümlerinin açık olduğunu belirten Dağ, "Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığının önünde hiçbir engel yok. Korkunun ecele faydası yok. En güçlü adayınızla gelin. Yine kazanacağız" dedi.