Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Al Nahyan'a geçmiş olsun telefonu. BAE ziyareti ertelendi
15.02.2026 21:27
Son Güncelleme: 15.02.2026 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, bu nedenle BAE ziyaretlerini ertelediğini söyledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’yı ziyaret etmesi planlanıyordu.