Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Al Nahyan'a geçmiş olsun telefonu. BAE ziyareti ertelendi

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan’ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edeceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya’yı ziyaret etmesi planlanıyordu.