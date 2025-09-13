Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

28. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk da yaptığı paylaşımda; "Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık ofislerinde uzun yıllar birlikte mesai yaptığım muhterem dostum CB Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine,tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.