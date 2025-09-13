Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamdi Kılıç, hayatını kaybetti. Kılıç'ın vefatını Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, "X" hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti


Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi. Kılıç'ın vefatını Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti - 1

VEFAT PAYLAŞIMLARI

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik. Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti - 2

28. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Danışmanı Ahmet Çotuk da yaptığı paylaşımda; "Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık ofislerinde uzun yıllar birlikte mesai yaptığım muhterem dostum CB Başdanışmanı Hamdi Kılıç’ ın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine,tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...