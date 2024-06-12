Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP ziyareti dünya basınında

Almanya merkezli Aussiedlerbote medya organı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘değişiklik yapmaya hazır olduğunun sinyalini verdiğini’ belirterek “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra ilk kez CHP Genel Merkezini ziyaret etti.Söz konusu bu ziyaret sırasında Mayıs ayında ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiği CHP lideri Özgür Özel ile görüştü” dedi.



"SİYASİ YUMUŞAMADA BİR ADIM DAHA ATILDI"



Avrupa ağırlıklı yayın yapan medya organı Euronews “Erdoğan’dan CHP Genel Merkezi’ne 18 yıl sonra ziyaret: Neler konuşuldu?” başlığıyla görüşmeyi manşetine taşıdı.

Haberde “Muhalefet liderlerinin, Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri ile başlayan siyasi yumuşamada bir adım daha atıldı” denildi.



"İADE ZİYARETİ"



Bulgaristan Haber Ajansı BTA ise “Salı günkü toplantı aslında Erdoğan'ın Özel'in geçen ay kendisine gerçekleştirdiği, yapıcı ve verimli bir atmosferde geçen ziyarete bir iade ziyareti niteliğinde” ifadeleriyle haber verdi.