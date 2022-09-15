Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak yapılan bazı paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 00:28 | Son Güncelleme : 15.09.2022 - 03:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımlara soruşturma

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı 'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki söz konusu video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.

Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayanların tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.

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