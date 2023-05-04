Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta ve nerede?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan il il miting programlarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek olan seçmenler ise, "Yüzyılın Mitingi" adıyla İstanbul'da yapılacak mitingin ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla yapılacak olan İstanbul mitingi için tarih belli oldu.



Buna göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla "Yüzyılın Mitingi" adıyla İstanbul'da yapılacak miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Mayıs'ta "Yüzyılın Mitingi" adıyla İstanbul'da gerçekleştirilecek olan mitingi, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. MİTİNGE TARİHİ KATILIM BEKLENİYOR



Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.



AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.



Açıklamada ayrıca, seçimler için uzun süredir saha çalışmalarını sürdüren İstanbul Teşkilatı'nın "Yüz Yüze 100 Gün", "İstanbul'un Sözü: Birlik İrade Zafer" , "Nef Stadyumu'nda 100 Bin Sandık Görevlisiyle Buluşma" , "Sokak Bazlı Hane Ziyaretleri" ve toplu açılış törenleri gibi saha çalışmalarını "Yüzyılın Mitingi" ile taçlandırmayı hedeflediği belirtildi.