Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım takvimi yoğun: AK Parti il kongreleri başlıyor

Haber: Ahmet Örsoğlu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kasım ayında yoğun bir dış ziyaret programı bekliyor.



Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretini 4-5-6 Kasım’da Kırgızistan'a yapacak.



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ



Erdoğan Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilâtı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılacak.



Zirvede “Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik” temasına odaklanılacak.



Ayrıca bu ziyarette Erdoğan'ın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan liderleri ile baş başa görüşmeler yapması da bekleniyor.



TÜRK-MACAR DOSTLUK ANLAŞMASININ 100. YILI



Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin ardından 6-7 Kasım'da Macaristan’a gidecek.



Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yılının kutlandığı dönemde gerçekleştirilecek ziyarette ikili ilişkilerin ele alınması öngörülüyor.



Macarisran Başbakanı Victor Orban ile da görüşmesi beklenen Erdoğan'ın bu görüşmede İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları üzerinden ateşkes ve İsrail'in durdurulmasına yönelik mesaj vermesi bekleniyor.



AZERBAYCAN ZİYARETİ



Cumhurbaşkanı'nın kasım ayında Azerbaycan'a da bir ziyaret yapması planlanıyor.



Erdoğan'ın 11-12 Kasım’da Bakü’de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’na katılması öngörülüyor.



Konferansta, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” dâhilinde bazı etkinliklerin düzenlenmesi için çalışma yapılıyor.



G-20 ZİRVESİ



Kasım ayındaki en kritik programlardan biri de Brezilya’da gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi.



Erdoğan'ın 18-19 Kasım'da Rio'daki zirveye gitmesi planlanıyor. G20 zirvesinde Erdoğan'ın birçok liderle bir araya gelmesi bekleniyor.



Özellikle yeni ticari anlaşmalar ve Ortadoğu'da yükselen ateşin söndürülmesi bu görüşmelerde ele alınacak başlıklar arasında.



AK PARTİ İL KONGRELERİNE BAŞLIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece yurt dışı ziyaretlerde bulunmayacak. 3 Eylül'de AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından il kongrelerine ilişkin takvim de belli oldu.



Buna göre; 8. Büyük Olağan Kongre sürecinin ilk il kongresi 9 Kasım'da Malatya'da yapılacak.



Kongreye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması planlanıyor.

