Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla “Orhan Polat Yağcı Camii" ibadete açıldı

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren hayırsever yapımcı Polat Yağcı'nın Manisa’da yaptırdığı cami Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı.

Haberler 22.08.2022 - 12:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla “Orhan Polat Yağcı Camii" ibadete açıldı

50 bin Manisalı’nın katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde Cumhurbaşkanı “Polat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen cami bugün açılışını yaptırdığımız eserler arasında yer alıyor.” ifadelerini kullandıktan sonra kurdele kesimini gerçekleştirdi.

2003 – 2004 eğitim öğretim yılında hizmete giren Orhan Polat Yağcı İlköğretim Okulu ile bugüne kadar 4 binin üzerinde öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayan ünlü yapımcı, Orhan Polat Yağcı, yaptırdığı cami ile memleketi Manisa’ya bir hizmet daha gerçekleştirdi.

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