Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması üç dilde kitaplaştırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) açılışında yaptığı konuşmayı, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde yayımladı.

Bilindiği üzere foruma bu sene 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey isim katıldı.

Erdoğan, açılış konuşmasında mevcut uluslararası sistemin ahlaki ve varoluşsal bir kriz içinde olduğunu vurguladı.

Özellikle Gazze'de yaşanan soykırımı, modern düzenin yapısal çürümesinin ve meşruiyet krizinin en bariz örneği olarak gösterdi:

“Krizin ulaştığı boyutu görmek için 7 Ekim sonrası Gazze'ye bakmak yeterlidir. Yaralananların sayısı 172 bini geçiyor. Hayattan kopartılan çocukların sayısı 21 bini aştı. Öksüz ve yetimlerin sayısı ise 58 bini geride bıraktı. Ateşkese rağmen 754 kişi şehit oldu.”

Konuşmasında bölgesel krizlere ve çözüm yollarına da geniş yer ayıran Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in girişimleriyle sağlanan 15 günlük ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kalıcı barış için yapıcı diyalog ve diplomasinin önemine dikkati çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin "Barışın Anahtarı" misyonuyla Ukrayna, Suriye ve Balkanlar gibi pek çok coğrafyada kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu ve komşularıyla işbirliğine açık olduğunu ifade etti. Kalkınma Yolu ve Balkan Barış Platformu gibi stratejik projelerin altını çizdi.

Ayrıca Türkiye'nin Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve AB üyeliği hedefini koruduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi ve Antalya'daki COP-31 gibi önemli organizasyonlarla küresel dayanışma zeminini güçlendirme kararlılığını yineledi.