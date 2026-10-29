Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kravatında dikkat çeken KAAN ayrıntısı

Erdoğan’ın programında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etmesi ve Türk Devletleri Teşkilatının 13’üncü Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye ’ye gelen konuk devlet başkanlarını karşılaması da yer alıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın üye olduğu teşkilatta Macaristan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsünde bulunuyor.

Türk dünyasının Ankara’da buluştuğu gün tercih edilen KAAN kravatı, milli havacılık hamlesi ile dost ülkelerle savunma işbirliği arasında sembolik bir bağ kurdu. Bedir Mutabakatı’ndan Cumhuriyet Bayramı’na uzanan bu tercih, KAAN’ı Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığının ve savunma alanındaki ortaklıklarının ortak simgesi olarak dikkat çekiyor.