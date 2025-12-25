Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni yaşamını yitirdi

Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.

Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.