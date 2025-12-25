Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni yaşamını yitirdi
25.12.2025 10:39
İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkokulda öğretmeni olan Ergün Sönmez İsviçre'de hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1960'lı yıllarda öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti.
Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi.
Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.
Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.