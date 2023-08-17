Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesiyle dolandırıcılığa MİT'ten operasyon

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi yakalandı.

Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit edip bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından tespit edildi.



MİT, dolandırıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı.

Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.



Cumhurbaşkanı'nın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi kısa süre içinde yakalanarak emniyet birimlerine teslim edildi.

