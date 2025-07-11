Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somalili mevkidaşı Mahmud ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı, merdivenlerde Türk ve Somali bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.



Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Somali ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini, Somali'nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu belirtti.

