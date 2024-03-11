Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "son seçimim" mesajı | 3. adaylık için 2 yol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu İstanbul'da verdiği "son seçimim" mesajı siyasetin gündemine oturdu.



Anayasa'nın 101. maddesi "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." hükümünü içeriyor.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 2'inci döneminde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de aday olabilmesi için 2 seçenek var.

YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?



Onlardan ilki, Meclis'in Cumhurbaşkanı'nın görev süresi dolmadan önce seçimlerin yenilenmesi kararı alması. Anayasa'nın 116. maddesi, "İkinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" diyor.

Bu durumun gerçekleşebilmesi için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki sandalye sayısı ise 313. AK Parti ve MHP'nin seçimlerinin yenilenmesi kararını alabilmesi için yeterli sayıda oyu yok.



İkinci seçenek ise, anayasa değişikliği...

