Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programı belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon yayınında kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti.
Bu rahatsızlıktan dolayı programda reklam arasına girilmiş aranın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşüttüğünü açıklamıştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 ili kapsayan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını açıkladı.
"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, programlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını ifade etti.
"İSTİRAHAT EDECEĞİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:
Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.
Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.
Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.
Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.
Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.
Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023
AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İLK YAKIT YÜKLEME TÖRENİNE KATILACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki programı belli oldu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.