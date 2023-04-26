Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programı belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon yayınında kısa süreli bir rahatsızlık geçirmişti.

Bu rahatsızlıktan dolayı programda reklam arasına girilmiş aranın ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan midesini üşüttüğünü açıklamıştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından 3 ili kapsayan Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılamayacağını açıkladı.

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, programlara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılacağını ifade etti.

"İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.