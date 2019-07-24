Yerel seçimin ardından parti organlarıyla ve milletvekilleriyle sonuçları tüm yönleriyle istişare eden Erdoğan, cuma günü sahadaki sonuçları Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında teşkilatla ve il belediye başkanlarıyla analiz edecek.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, Seçim sürecinden sonra teşkilatta ve kabinede değişim yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK ve MKYK'da AK Partili milletvekilleriyle 4 grup halinde bir araya gelmiş, sonuçlarla ilgili sahadan gelen talepleri ve şikayetleri dinleme olanağı bulmuştu.



İLK ZİYARET RİZE'YE



Erdoğan'ın bir süre ara verdiği parti mesaisine il başkanlarıyla başlaması öngörülüyor. Erdoğan'ın toplantıda il başkanlarına ve AK Parti'nin elindeki 39 ilin belediye başkanına yeni dönem stratejisine ilişkin mesajlar vererek uyanlarda bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerinden sonra partinin tüm organlarıyla görüşme trafiğinin ardından seçimlerde Cumhur İttifakı’na en yüksek oyu veren il ve ilçelere teşekkür turuna çıkması planlanıyor. Erdoğan'ın ilk ziyaret edeceği ilin AK Parti'ye yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek oyun çıktığı baba ocağı Rize olacağı belirtiliyor. Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ardından yoğunlaşacak teşekkür turu kapsamında başta AK Parti'ye yüzde 50'nin üzerinde oy veren Trabzon, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa gibi büyükşehirlere gidecek. Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı’nın yüzde 85 oy oranına ulaştığı Kırıkkale'nin Delice ilçesine gitmesi de öngörülüyor.

