Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşüme girdi

Yıkılan evin arsasına 3 katlı yeni bir bina yapılıyor. Eski komşuları Erdoğan'ın bu evde otururken kendilerini sürekli ziyaret etiğini söyledi.



''HAFTADA BİR MUHAKKAK GELİRDİ''



Gürgen Sokak'ta berberlik yapan Hasan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadığı dönemde her hafta ziyaret ettiğini söyleyerek, "Refah Partisi döneminde burada yaşamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra Başbakanlık döneminin sonuna kadar burada yaşadı. Komşumuz olarak muhakkak haftada bir gelirdi. Hele kandilleri hiç kaçırmazdı. Kısıklı'ya taşındığı için bu binayı yaklaşık 1 yıl önce yıktırdı. Yeni bina eski binanın biraz gerisine yapıldı.'' dedi.



''ÖNCÜLÜK OLMASI İÇİN BİNAYI YIKTIRIP YENİDEN YAPTIRIYOR''



Sokak başında börek dükkanı işleten İbrahim Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme öncülük etmek için binayı yıktığını ifade ederek şöyle konuştu:



"Mahallede kentsel dönüşüme öncülük olması için binayı yıktırıp, yeniden yaptırıyor. Dolayısıyla biz de vatandaşların kentsel dönüşüme karşı çıkmamalarını istiyoruz. İnsanlar metrekareye bakıyor ama az olsun sağlam binada otursun. Bu depremden sonra umarız vatandaşlar daha duyarlı olur ve İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanmasını istiyoruz. Hatırladığım kadarıyla 16 yıl komşuluk yaptık. Her bayram gelince komşularıyla mutlaka bayramlaşırdı. Mahallede bir insanın derdi olunca arabasını durdurup hemen onu dinlerdi.'' NTV’yi sosyal medyadan takip edin