Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ve Filistin arasında çatışma ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği
Hamas'ın elindeki rehineler için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

Hamas'ın elindeki rehineler için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi

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Cumhurbaşkanı , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz telefonda görüştü.

Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan görüşmede, 'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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