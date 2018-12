Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'nin ziyaretinin Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası teşkil edeceğini bildirdi.

Erdoğan açıklamalarından satır başları şöyle:



''İran'la geniş bir alanda kapsamlı işbirliklerine sahibiz. Hedefimiz ikili ekonomik ilişkilerimizi siyasi ilişkilerimizle aynı seviyeye çıkarmaktır. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ilişkin müzakereleri önemli görüyorum. Ruhani'nin ziyareti Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesine ilişkin müzakerelerde bir dönüm noktasıdır.

''YOL HARİTASINDA MUTABIK KALDIK, YAPTIRIMLARI FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ''

Amerika'nın İran'a yaptırım kararının, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı her fırsatta açıkça ifade ediyorum. Tek taraflı olarak atılan bu adımın güven ortamına zarar vereceğini de her fırsatta muhattaplarımıza söylüyoruz. Hiç kimsenin, yaptırımlar nedeniyle İran'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerekir. Yaptırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Her şeye rağmen bu sorunların çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Bu konuda karşılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte çalışma ve bir yol haritası oluşturma hususunda mutabık kaldık. Yapıcı çalışmalarımızın meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tam. Rusya, Ankara, Tahran'ın ardından şimdi dördüncü zirveyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Siyasi ilişkilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerle desteklenmesi her iki ülkenin de yararına olacaktır. İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarının hak ettiği seviyeye ulaşması için Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."